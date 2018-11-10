Батюшці з РПЦ, який намагався потрапити в Україну, заборонили в’їзд

Державна прикордонна служба на 3 роки заборонила в’їзд в Україну ректору Московської духовної академії архієпископу Амвросію.

7 листопада стало відомо, що йому відмовили у в’їзді в Україну.

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У Держприкордонслужбі пояснили, що прийняли таке рішення, оскільки московський священик не міг підтвердити мети свого приїзду в Україну.

10 листопада прес-служба прикордонного відомства повідомила, що ректору Московської духовної академії архієпископу Верейському Амвросію (у миру – Віталій Єрмаков) заборонили вїзд до України терміном на 3 роки.

Прикордонники також уточнили, що інформація про те, що архієпископ Амвросій нібито днем пізніше, 8 листопада, таки зміг потрапити в Україну, не відповідає дійсності.

7 листопада архієпископа Амвросія не просто було не пропущено через кордон, а й заборонено в’їзд на територію України терміном на три роки. Тому щонайменше до 2021 року потрапити до Україна він не зможе,

– запевнили у Держприкордонслужбі.

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