"Баварія" офіційно оголосила про трансфер Павара
Захисник "Штутгарта" і національної збірної Франції Бенжамен Павар перейде до мюнхенської "Баварії".
Французький захисник приєднається до свого нового клубу лише в липні 2019 року і тоді підпише контракт на 5 років. Інші деталі угоди поки не повідомляються, пише прес-служба мюнхенського клубу.
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Павар виступає за "Штутгарт" з 2016 року. Минулого літа захисник в складі збірної Франції став тріумфатором чемпіонату світу.
Раніше повідомлялося, що Павар дав згоду на перехід в "Баварію", а захисника намагалася перехопити "Барселона".
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Джерело: 24 Канал
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