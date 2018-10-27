"Баварія" піднялася на друге місце Бундесліги після матчу з "Майнцом"
"Баварія" піднялася на друге місце Бундесліги, здобувши важкезні три очки у матчі з "Майнцом".
Під завісу першого тайму мюнхенці відкрили рахунок.
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Прицільний пас Кімміха ефектним ударом у гол втілив Горецка. Та відразу по перерві господарі відновили паритет. Боетьюз використав гостинність оборонців Баварії та розлютив Мануеля Нойєра.
"Баварія" здобула три очки у матчі з "Майнцом"/fcbayern.com
"Баварія" піднялася на друге місце Бундесліги/fcbayern.com
Заспокоїти голкіпера зміг Тіаго Алькантара. Хавбек замкнув простріл Левандовскі та вирвав для мюнхенців перемогу – 1:2. Підопічні Ковача піднялися на друге місце Бундесліни. Від Боруссії Дортмунд Баварія відстає усього на два очки.
Джерело: 24 Канал
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