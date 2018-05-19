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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Баварія" сенсаційно поступилась "Айнтрахту" у фіналі Кубка Німеччини

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У футболі мільйони не завжди перемагають. Грізна мюнхенська "Баварія", попри оптимістичні прогнози букмекерів, оступилась у фіналі Кубка Німеччини.

Франкфуртський Айнтрахт своєму першому трофею у новому тисячолітті повинен завдячувати насамперед хорватському легіонерові Анте Ребічу.

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Нападник, попри щільний супровід захисників "Баварії", двічі результативно сходив на побачення зі Свеном Ульрайхом. Між голами Ребіча своє вагоме слово сказав найкращий бомбардир турніру Роберт Левандовскі, який на заключних хвилинах штурмував ворота Айнтрахту уже пліч-о-пліч із голкіпером власної команди.

Утім, за законами хокейного жанру, зайвий вихід зайвого польового виліз "Баварії" боком. Чемпіон отримав третього в унісон із фінальним свистком – 3:1.

Окрім трофею, "Айнтрахт" подарував своїм фанатам єврокубковий сезон. 

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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