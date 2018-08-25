"Баварія" з перемоги розпочала захист титулу чемпіона Німеччини

Німці вступають у гру. Бундесліга останньою із топ-чемпіонатів розпочала новий футбольний сезон. "Баварія", що виграла останніх 6 поспіль німецьких першостей, вочевидь не збирається зупинятися. У матчі відкритті сезону мюнхенці уже під керівництвом Ніко Ковача, розібралися із "Хоффенхаймом".

Томас Мюллер став автором першого голу чемпіонату. Гості зрівняли рахунок після перерви і задля того аби вивезти нічию з лігва чемпіона "Хоффенхайму" залишалося протриматися зовсім не довго. Та за останніх десять хвилин "Баварія" таки взяла своєю.

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Спочатку Роберт Левандовскі з пенальті вивів мюнзенців уперед, а на дев’яностій хвилині Арьєн Роббен позбавив хоффенхайм сподівань на героїчний порятунок. 3:1 "Баварія" вдало розпочинає черговий захист титулу.