Байден зауважив, що продаж вогнепальної зброї у США побив рекорди. Внаслідок цього впродовж останнього року різко збільшилася кількість злочинів з її використанням.

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Через це Байден закликав Конгрес покласти край насильству в США. Він вважає, що це можна зробити за допомогою контролю за вогнепальною зброєю.

Ще раз закликаю Конгрес вжити негайних заходів і прислухатися до заклику американського народу, в тому числі переважної більшості власників зброї, допомогти покласти край цій епідемії вогнепального насильства в Америці,

– наголосив президент США.

Як зазначив Байден, американська влада може й повинна зробити більше, щоб запобігти проблемі.

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За словами президента США, йому знову довелося наказати приспустити прапор після стрілянини. Як зауважив Байден, недавно він давав такі доручення після масових розстрілів в Атланті, в будинку в Рок-Хілл, що в Південній Кароліні, на підприємстві FedEx в Індіані та після інших трагедій.

Байден також висловив співчуття родичам вбитих у Каліфорнії.

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