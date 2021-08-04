Байден закликає до відставки губернатора Нью-Йорка через сексуальний скандал
Джерело:USA Today
Джо Байден закликав губернатора Нью-Йорка подати у відставку через секс-скандал. Глава Білого дому наголосив: якщо розслідування прокуратура підтвердять факти домагань Ендрю Куомо повинен буде покинути посаду.
Схожу позицію глава Білого дому вже озвучував у березні. Щодо того, чи потрібно оголошувати Куомо імпічмент, якщо він відмовиться від відставки, президент не відповів.
Раніше Секс-скандал у США: губернатора Нью-Йорка звинуватили в домаганнях
Куомо начебто домагався до співробітниць свого офісу
Разом з тим Байден вважає, що деякі закиди Куомо – досить безневинні, проте мовиться далеко не про всі з них. Раніше слідство у справі губернатора Нью-Йорка виявило випадки домагання до кількох жінок.
Зокрема, це – співробітниці його офісу. Прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс сказала, що Куомо порушив федеральні закони та закони штату.
Що відомо про скандал з Ендрю Куомо
- Секс-скандал набрав обертів ще наприкінці 2020 року. Одразу кілька жінок закинули Куомо домагання. Губернатор звинувачення спростовував і у відставку подавати не збирався.
- Першою звинувачення проти Куомо висунула його помічниця Шарлотта Бенетт. 25-річна жінка каже, що 63-річний політик зацікавився нею під пандемії.
- Куомо неодноразово питав її, чи є в неї бойфренд та розповідав, який він самотній.
- У лютому 2021 розповідь опублікувала ще одна помічниця губернатора – Ліндсі Бойлан. Вона казала, що Куомо торкався її, цілував, а також коментував при ній зовнішність інших жінок.
- За справу взялись слідчі. Вони вже допитали близько 200 свідків, серед них більшість – співробітники губернатора. Вивчили десятки тисяч документів та фотографій.