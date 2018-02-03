Байдужість суддів: у Житомирі підозрюваного у зухвалому умисному вбивстві можуть відпустити на волю

В четвер, 1 лютого, у Житомирі поліцією спільно з СБУ у результаті спецоперації було затримано іноземця, який півтора року знаходився у міжнародному розшуку за вчинення зухвалого вбивства підприємця на одному із ринків обласного центру. Поліцейські двічі, 2 та 3 лютого, доставляли підозрюваного до суду для оголошення йому міри запобіжного заходу, однак засідання не відбулися.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба Головного управління поліції в Житомирській області.

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23 травня 2016 року у приміщенні кафе на одному з ринків обласного центру майже впритул було розстріляно 29-річного підприємця. В цей час чоловік саме обідав. Причетним до вбивства виявився 31-річний громадян Азербайджану. Після заочного винесення підозри в умисному вбивстві та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, його було оголошено у міжнародний розшук.

В четвер, 1 лютого 2017 року, у місті Житомирі у результаті спецоперації поліцейські із залучення бійців КОРДу спільно з УСБУ у Житомирській області затримали підозрюваного, який нелегально прибув до України.



У Житомирі підозрюваному в умисному вбивстві не змогли обрати міру запобіжного заходу

Іноземця двічі, 2 та 3 лютого, доставляли до суду для оголошення запобіжного заходу, однак засідання так і не відбулися. Першого разу – через заявлену адвокатами необхідність присутності перекладача для затриманого, а другого – через відсутність суддів. Варто зазначити, що термін, передбачений для процедури оголошення запобіжного заходу – 48 годин, закінчиться увечері 3 лютого.

Як проходило затримання дивіться у відео.

Таким чином робота оперативників та слідчих із викриття та затримання осіб, підозрюваних у тяжких та особливо тяжких злочинах, практично зводиться нанівець.

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"Поліція Житомирщини у межах наданих повноважень вживатиме усіх заходів для забезпечення утримання підозрюваного у вчиненні вбивства під вартою з метою попередження скоєння ним інших правопорушень – нагадую, під час затримання при чоловікові було знайдено зброю – або повторної спроби втечі від органів правосуддя. Такі судові преценденти уже мали місце раніше в області, а загалом ця ситуація, окрім того, що є на совісті тих, хто її свідомо створив, ставить під загрозу безпеку жителів Житомирщини, та й не лише, залишаючи на волі небезпечних злочинців", – зазначив начальник ГУНП В'ячеслав Печененко.