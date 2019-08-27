Байкер Путін катався по Криму без шолома, але його не оштрафують: в МВС РФ пояснили чому

Для очільника Кремля правила дорожнього руху, схоже, не писані. На початку серпня він приїхав до анексованого Криму і там взяв участь у байк-шоу. Так, у межах шоу Путін очолив колону байкерів. Щоправда, з порушенням: російський лідер не одягнув захисного шолома. У Росії вирішили звернути на це увагу і написали звернення до правоохоронців. Їх відповідь вас здивує.

Звернення до Міністерства внутрішніх справ Росії написав юрист Максим Чіхунов. Днями йому надійшла відповідь від так званого російського ДАІ Севастополя. Він оприлюднив документ на своїй Facebook-сторінці.

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У відповіді йдеться про те, що Путін нібито мав повне право їхати без шолома. Далі у документі наведене пояснення до словосполучення "дорожній рух". Після цього там повідомляється: "під час проведення протокольних заходів, спортивних змагань, військових парадів дорожній рух повністю знімається".

Тому, за версією російських правоохоронців, на учасників таких заходів правила дорожнього руху не поширюються.

Російський юрист збирається оскаржити таку відповідь. За його словами, незалежно від заходу, учасники дорожнього руху повинні дотримуватися норм безпеки.

Що відомо про з’їзд байкерів у Криму і до чого тут Путін? В анексований Крим глава Кремля прибув 10 серпня. Там він взяв участь у байк-шоу "Тінь Вавилона". Захід був організований улюбленцями Путіна – клубом байкерів "Нічні вовки".



У межах шоу Путін очолив колону мотоциклістів. Їхав він за кермом триколісного "Уралу" і був одягнений у шкірянку. У візок його мотоцикла сів так званий "голова Ради міністрів" окупованого Криму Сергій Аксьонов. Шоломів на учасниках колони не було.





У колоні байкерів без шоломів – всі учасники/ фото Getty images