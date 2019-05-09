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      Бажання Кернеса повернути ім’я Жукова проспекту в Харкові є незаконним

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      Кернес хоче повернути проспекту ім'я Жукова, але це незаконно
      Кернес хоче повернути проспекту ім'я Жукова, але це незаконно / Колаж 24 канал

      Якщо проспекту Петра Григоренка у Харкові повернуть ім’я сталінського маршала Георгія Жукова, це буде порушенням чинного законодавства.

      Міський голова Харкова Геннадій Кернес 8 травня звернувся до городян з проханням підтримати електронні петиції про повернення проспекту імені Жукова і демонтаж волонтерського намету на площі Свободи.

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      У нас міські ради можуть ухвалювати рішення часом такі, які вони вважають необхідними, але це буде порушенням закону. Це однозначно: Жуков, який обіймав керівні посади в комуністичній партії, його прізвище не може бути озвученим у назві вулиці,
      – пояснила перша заступниця директора Інституту національної пам’яті Аліна Шпак у коментарі InfoResist.

      Заява Кернеса – по суті політична і те, що вона пролунала в День пам’яті і 9 травня є невипадковим, переконана Шпак.

      "Ця заява є безвідповідальною, тому що людям пропонується оцінити щось, що завідомо суперечить законодавству. Тобто це така політична безвідповідальність", – зазначила заступниця директора Інституту нацпам’яті.

      Вона додала, що і Кернес, й інші українці можуть мати свою думку щодо історичних подій, але необхідно дотримуватися законодавства.

      Чому повернення імені Жукова проспекту в Харкові порушуватиме закон? З 2015 року в Україні діє закон про декомунізацію. Повна його назва – "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки". Цей закон забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. У межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Геннадій Кернес Декомунізація СРСР Історія
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