Бажання отримати ефектне фото завершилося трагедією в Одесі
В Одесі 18-річний хлопець виліз на дах потяга аби сфотографуватися. У підсумку зазнав ураження електрострумом і його було госпіталізовано з опіками.
Як повідомили у прес-службі "Одеської залізниці", інцидент трапився 20 травня на станції "Одеса-Східна", пише УНІАН.
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Зазначається, що хлопця було госпіталізовано з опіками приблизно 50% поверхні шкіри. Його вже прооперували.
За попередніми інформацією, молодий чоловік виліз на дах поїзда, щоб сфотографуватися.
Наразі відповідна перевірка. Встановлюються обставини події.
Нагадаємо, в Одесі схожий випадок стався також і на початку квітня – тоді 11-річну дівчинку вдарило струмом після того, як вона видерлась на дах вантажного потяга.