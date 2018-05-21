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Бажання отримати ефектне фото завершилося трагедією в Одесі

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В Одесі Хлопець хотів сфотографуватися на даху потяга та отримав ураження струмом
В Одесі Хлопець хотів сфотографуватися на даху потяга та отримав ураження струмом / Соцмережі

В Одесі 18-річний хлопець виліз на дах потяга аби сфотографуватися. У підсумку зазнав ураження електрострумом і його було госпіталізовано з опіками.

Як повідомили у прес-службі "Одеської залізниці", інцидент трапився 20 травня на станції "Одеса-Східна", пише УНІАН.

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Зазначається, що хлопця було госпіталізовано з опіками приблизно 50% поверхні шкіри. Його вже прооперували.

За попередніми інформацією, молодий чоловік виліз на дах поїзда, щоб сфотографуватися.

Наразі відповідна перевірка. Встановлюються обставини події.

Нагадаємо, в Одесі схожий випадок стався також і на початку квітня – тоді 11-річну дівчинку вдарило струмом після того, як вона видерлась на дах вантажного потяга.

Теги: Новини України Новини Одеси Надзвичайні ситуації залізниця Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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