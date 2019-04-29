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      Охочих небагато: як в окупованому Луганську відреагували на отримання російських паспортів

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      Днями президент РФ Володимир Путін заявив, що запустить процедуру видачі російських паспортів жителям окупованих територій Донеччини та Луганщини. Відтак 29 квітня у Новошахтинську, що у Ростовській області, відкрився центр видачі російських паспортів жителям "ЛНР". Проте охочих небагато.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив блогер та журналіст Сергій Іванов. Він зауважив, що серед мирних мешканців окупованих Донеччини та Луганщини переважно ніхто не хоче отримувати російський паспорт та громадянство.

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      Однак, Сергій наголосив, що люди, які працюють у так званій народній міліції зобов'язані отримати такі "документи". 

      Наразі є така тенденція, що в одній сім'ї хтось з її членів має російський паспорт, а інший немає. До того ж, є такі випадки, коли батьки оформлюють паспорти дітям, аби ті могли вступити до ВНЗ Росії. Ще раз зазначу, що ніякого ажіотажу щодо отримання паспортів я не бачив,
      – сказав Сергій Іванов.

      Також він додав, що процедура отримання паспортів є, але ніхто до цього не примушує, і загалом ніяких привілеїв не існує. 

      Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому очільник Кремля заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише "питання гуманітарного характеру". Міжнародна спільнота відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання.

      Що передбачає скандальний указ Путіна?Аби отримати громадянство Росії, жителі окупованих територій України повинні написати заяву – її мають розглядати не довше трьох місяців. Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

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      Теги: Новини України Російські паспорти на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Скандал
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