Компанія "НЕСТ", що стала переможцем конкурсу з оренди приміщень київського заводу "Радар" та взяла на себе зобов'язання з ревіталізації об'єктів, розпочала залучення інвестицій та креативних партнерів для реалізації проєкту.

Партнером "НЕСТ" з ревіталізації "Радару" стала інвестиційна компанія "1988 Company". Як зазначає генеральний директор "1988 Company" Ілля Страх, подібні проєкти дозволяють залучати інвестиції в економіку та розвивати IT-галузь в Україні та. У "1988 Company" вже є певні напрацювання з ревіталізації "Радару" щодо створення креативного простору, який включає соціальні, освітні та комерційні об'єкти. Компаніями "НЕСТ" та "1988 Company" розпочата робота з пошуку архітекторів для проєкту ревіталізації.

Гендиректор "Нест" Олексій Полетуха наголошує, що його компанія відкрита до співпраці з тими, хто готовий розвивати Київ, зберігаючи його історичний архітектурний ландшафт.

16 тисяч квадратних метрів ревіталізації – це амбіційний проєкт, тому ми відкриті до партнерства з тими компаніями, які хочуть розвивати сучасний Київ через збереження його історичної складової. Нам дуже подобається те, що запропонувала компанія "1988 Company. Це молоді прогресивні спеціалісти, які знають, як "перезавантажити" місто для створення сучасного суспільного простору, де можна поєднати соціальну та бізнес функцію. Саме завдяки подібним партнерствам можна сприяти позитивним змінам у місті і суспільстві,

– заявив Олексій Полетуха.

Конкурс з передачі в оренду приміщень заводу "Радар" загальною площею 16,8 тис. квадратних метрів було завершено 4 вересня. Аукціон з передачі в оренду приміщень був проведений з використанням електронного майданчика, що виключає людський фактор і корупційні чинники. Керівництво заводу "Радар" виставило на аукціон невикористовувані приміщення з метою перетворити непродуктивні активи у продуктивні.

Київський завод "Радар" був заснований 1930 року і розмістився в приміщенні колишнього котельного заводу чеського концесіонера Пауля. За радянських часів спеціалізувався на виробництві радіолокаційних комплексів для літаків і вертольотів, а також на виготовленні продукції цивільного призначення.