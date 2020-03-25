Базовий платіж за комуналку для отримувачів субсидій залишать на рівні 15%

З 1 травня 2020 року відсоток середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на оплату компослуг повинні були підвищити до 20%. Однак уряд планує скасувати цю норму та залишити базовий платіж на попередньому рівні – 15%.

Відповідно до рішення Кабміну профільні міністерства допрацюють раніше ухвалену постанову та доповнять її пунктом про скасування підвищення базового платежу.

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Під час засідання уряду 25 березня міністерка соціальної політики Марина Лазебна запропонувала залишити 15%, "оскільки ми перепризначаємо всім субсидії, а також для того, щоб не втратити соціальну спрямованість".

Що передбачає нова постанова уряду

заборону на період карантину припиняти надання житлових субсидій;

призначення житлової субсидії на наступний період усім тим, хто отримував її опалювальному періоді 2019 – 2020 років. Робитимуть це без звернення людини;

на період карантину розрахунок житлових субсидій проводитимуть з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів. Їх запровадили через вимушене перебування вдома, а відповідно й більше споживання людьми електроенергії, газу, гарячої води;

для отримання субсидії громадянам, які втратили роботу в період карантину, потрібно зареєструвався в службі зайнятості як безробітні. Субсидії надаватимуться на підставі відповідних заяв та інформації центрів зайнятості.

Що відомо про підвищення розміру витрат на оплату компослуг

уряд постановою від 20 жовтня 2019 року змінив розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг у разі надання житлової субсидії;

згідно з рішенням Кабміну, базову норму плати за послуги, тобто відсоток середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на оплату компослуг, підвищили. З 1 травня він мав становити 20% замість 15% раніше.

Як розраховується субсидія?В основу формули розрахунку розміру субсидії беруть залежність доходу сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів на людину і витрат, які не перевищують 15% сукупного доходу родини.