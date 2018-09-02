BBC назвала Захарченка та проросійських бойовиків "повстанцями"

На ВВС News розмістили публікацію про похорон ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченко, назвавши його "лідером повстанців", які захопили "великі ділянки території" на Донбасі в результаті "повстання" у 2014 році.

Про це повідомляє "Українська правда".

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У матеріалі який розміщений у розділі "Українська криза" (Ukraine crisis) зазначено, що 2 вересня "десятки тисяч людей зібралися, щоб вшанувати пам'ять лідера сепаратистів, підтримуваних Росією", назвавши вибух у кафе "Сепар", терактом.

Нормандський формат був створений для того, щоб домагатися врегулювання конфлікту на сході України, який почався, коли повстанці захопили великі ділянки території у регіоні в результаті повстання у квітні 2014 року. З того часу тисячі людей загинули у боях між повстанцями і українськими урядовими військами,

– пише видання.

В українському МЗС відреагували на публікацію обуренням.

"Шановна редакціє ВВС World, в Україні немає кризи. Існує агресія Росії проти України. Репортаж має грунтуватися на фактах", – написала речниця МЗС України Мар'яна Беца.

Dear @BBCWorld There is no Ukraine crisis.There is RU aggression against Ukraine.Reporting should be based on facts https://t.co/N2w4FIrFT0 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 2, 2018

Нагадаємо, увечері 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху. Крім того, майже одразу після вибуху з’явилась реакція МЗС Росії на резонансне вбивство ватажка донецьких окупантів.