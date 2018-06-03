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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

BBC опублікував вражаючі 10-годинні відео про океан: захопливі кадри

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BBC опублікував вражаючі 10-годинні відео про океан
BBC опублікував вражаючі 10-годинні відео про океан / Скріншот з відео

Британський телеканал BBC Earth виклав серію 10-годинних відео про океан, у кожному з яких розповідають про окрему частину світового океану.

Канал BBC Earth, який був створений ще у 2009 році, опублікував 4 відеоролики, в яких можна побачити неймовірний світ природи світового океану. Коралові рифи, дивовижні морські жителі та просто неймовірні кадри дикого світу, які захоплюють подих.

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Такий унікальний контент створив канал BBC Eatrh спільно з компанією OceanX Media. 40-годинні рослабляючі кадри відкритих океанічних пейзажів в комплексі зі заспокійливою музикою вже переглянуло сотні мільйонів користувачів.

У першому відеоролику творці показали вражаючу природу відкритого океану.

 

У другому ролику йдеться все про середовище коралових рифів.

 

Третій ролик розповідає про морську поверхню та його жителів.

 

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Четвертий відеоролик розповідає про берегову лінію океанів.

 

Теги: LifeStyle Подорожі Новини культури Екологія світ тварин
Джерело: 24 Канал
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