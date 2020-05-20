10 літніх мейк-ап трендів 2020 року

Гаряча пора року вже на порозі. Літо – це ідеальний час для експериментів із зовнішністю. Навіть найоригінальніший макіяж, на який ви давно не наважувалися, влітку виглядатиме доречно. Щоб не відставати від літніх мейк-ап трендів, потрібно дізнатися про них заздалегідь.

Деякі весняні тенденції в макіяжі плавно перейдуть в літні, бо сподобались прихильницям візажу. Журнал Cosmopolitan також дивує непередбачуваними яскравими мейк-ап новинками, які наберуть популярності влітку.

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Гарячі рожеві губи

Влітку змініть свою улюблену класичну червону помаду на більш оригінальний варіант. Спробуйте яскравий рожевий колір схожий на м’якоть кавуна. Зокрема цей відтінок у тренді не лише для губ. Також можна користуватися рожевими тінями для повік, олівцем чи підводкою для очей і освіжити вилиці.



Рожеві губи / Instagram / @missbenitaapplebaum

Графічні лінії на очах

Літо – це, коли сонце пече так, що вся косметика може "попливти" з обличчя. Саме тому тонкі графічні лінії на повіках, виконані підводкою для очей, стануть такими модними. Також не зупиняйтеся на універсальному чорному. Експериментуйте із різнокольоровою підводкою. Такий макіяж очей добре поєднується із легкою тональною основою та блиском для губ.



Тренд 2020 року / Instagram / @anaelisavl

Розтушований олівець на зовнішніх кутиках

Якщо графічні лінії змушують вас виходити із своєї зони комфорту, а ви до цього зовсім не готові, то є альтернатива. Візьміть чорний олівець для очей, проведіть ним лінію по діагоналі від зовнішніх кутиків очей та акуратно розтушуйте. Такий трюк зробить погляд виразнішим та надасть йому ефекту "котячого ока".



Макіяж на зовнішніж кутиках очей / Instagram / @nourhanelnaggarmakeup

Крилаті брови

Головна перевага цього тренду в тому, що для його створення не потрібно додаткових косметичних засобів: олівця чи пудри для брів. Достатньо просто зачесати брови спеціальним гелем.



Модні брови влітку 2020 / Instagram / @jessicacuda_photographer

Рожеві рум’яна

Рожевий – точно колір літа 2020 року. Тепер не хвилюйтеся, якщо ваше обличчя почервоніло. Більше не потрібно використовувати багато тонального засобу, а просто дайте на щоки трішки рожевих рум’ян, щоб пом’якшити вигляд.



Рожевий відтінок рум'ян / Instagram / @bien_nice_makeup

Біла підводка

Тренд із весни 2020. Суперпрямі лінії білою підводкою зроблять ваш погляд таким, як у Джіджі Хадід.



Джіджі Хадід з трендовим майк-апом / Instagram / @gigihadid

Блискуча шкіра

Цього літа буде в тренді шкіра із макіяжем на маслянистій основі. Коли, як не в спекотну пору року вводити в моду спітнілу шкіру.



Тон шкіри трендовий у 2020 / Instagram / @theglowdepartment_

Жовті тіні

Якщо у вашій палітрі тіней для повік є неторканий жовтий колір, то настав його час. Однотонно фарбувати повіки жовтими тінями – вдалий вибір для літа 2020.



Макіяж жовтими тінями / Instagram / tarrynbarbieri

Персикові тіні

Хто не прихильниці жовтого, можна не засмучуватися, бо є альтернатива. Персикові тіні для повік також у ряді мейк-ап трендів 2020.



Персикові тіні на повіках / Instagram / @dreamcatcher.bridal

Голографічний смокіайс

М’який та спокусливий з кремовими блискучими тінями для повік. Так, це голографічний макіяж очей, який може бути як денним, так і вечірнім варіантом.



Трендовий смокіайс / Instagram / @kdeenihan