10 мейк-ап трендів для весни 2020

Весна – це пора для експериментів, нововведень та змін. Чому б не почати з макіяжу? У вас ще цілий місяць, щоб спробувати на собі 10 оригінальних мейк-ап трендів.

Карантин – це не причина, щоб забувати виглядати красиво навіть вдома. Навпаки, використайте час вдома з користю. "Приходьте" на відеозустрічі також гарно нафарбовані, здивуйте колег. Ресурс InStyle цьогоріч зібрав такі весняні тенденції в макіяжі, які піднесуть настрій кожній у будь-якій ситуації.

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Біла підводка для очей



Макіяж з білою підводкою / Instagram / @patricktabeauty

З білою підводкою ваші очі виглядатимуть більшими та контрастнішими. Але не слід обмежуватися лише стрілкою по лінії вій. Експериментуйте: можна промалювати складку над повікою чи зовнішні кутики очей графічними зображеннями. Якщо маєте бажання повністю вийти із зони комфорту, то спробуйте підводки інших яскравих кольорів.

Соковиті губи



Блиски для губ знову в моді / Instagram / @houseofbeautyoff

Разом з іншими трендами 2000-х повертаються блиски для губ. Тільки вибирайте блиск, який не виглядатиме липким. Ніжний глянцевий блиск на губах легко поєднати з будь-якими макіяжем очей – чи то smoky eyes, чи ніжний нюд.

Очі Моне



Макіяж очей в тилі Моне / Instagram / @silviablascone_makeup

Тут ви повинні використати свої повіки, в буквальному значенні, наче полотно для картини. Використовуйте декілька різних кольорів тіней, нанесіть їх мазками на нижню та верхню повіки навколо ока, щоб у зовнішніх кутах вони об’єдналися. Щодо кольорів, то ви обмежені лише своєю уявою.

Коралові матові губи



Матова коралова помада на губах / Instagram | @zendaya

Класичним червоним вже нікого не здивуєш. Тому можна вибрати альтернативу: не зовсім рожевий і не зовсім червоний – кораловий. Великий плюс у тому, що з таким варіантом легко втримати межу і не виглядати надто зухвалою.

Котяче око 60-х



Стрілка котяче око / Instagram / @hungvanngo

Для такого макіяжу життя вам полегшить підводка з ультратонким фетровим наконечником, яка додасть контролю на стрілкою. Цей тренд доволі важко відтворити, тому не опускайте руки після першої невдачі, бо результат того вартий.

Тіні для повік з морозним ефектом



Макіяж з морозним ефектом / Instagram / @katschusa

Нарешті ці тіні отримали визнання. Вони неначе мерехтять над вашим оком, підсилюють колір очей та допомагають виглядати більш бадьорою. Металевий мідний колір троянди, як на фото, чудово підійде для будь-якого тону шкіри. Тому що він не є надто теплим, чи надто холодним.

Перлові акценти



Перли на очах / Instagram / @patricktabeauty

Змініть свою стару чорну підводку на перли. Наклейте справжні перли навколо очей, зробіть домашнє селфі і ловіть захват підписників в соцмережах.

Небесно-блакитні тіні для повік



Макіяж очей небесно-блакитними тінями / Instagram / @biberce_91

Звісно, блакитні тіні – це далеко від канонів натуральності. Але спробувати варто. Раптом саме на ваших очах вони виглядатимуть прекрасно.

Контрастні очі та губи



Контраст в макіяжі / Фото Pexels

Звісно, одночасно яскраво фарбувати очі та губи – це варіант для сміливих. Проте що, якщо погратися не лише з кольорами, а й з текстурами. Наприклад: матові тіні та глянцева помада. Може вийди доволі оригінально та цікаво побачити себе в новому образі.

Гола шкіра



Макіяж без контурингу обличчя / Instagram / @amal_z_halaby

Макіяж – без макіяжу. Це не зовсім правда. Мета тренду в тому, щоб змінити декоративну косметику для шкіри (тональні креми, консилери, коректори) на доглядову. Тобто, не приховувати недоліки, а позбуватися від них. Але, виходячи на вулицю, шкіру обличчя однаково потрібно захищати. Тому наносіть легку основу тонким шаром, яка допоможе вирівняти тон вашої шкіри та вбереже її від зовнішніх подразників. І природно, і безпечно.