11 порад для фарбування волосся вдома

Салонне фарбування волосся потребує багато часу та грошей. Якщо для першого ще не придумали альтернативу, то з другим легше. Зекономити на послугах перукарів можливо, за умови, що ви готові самостійно навчитися фарбувати волосся вдома.

Якщо ви швидше наважитеся поголити голову вдома, ніж пофарбувати, то вам необхідні ці поради від Allure. Із знаннями, як правильно фарбувати волосся в домашніх умовах, можна навіть отримати від процедури задоволення.

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Як пофарбувати волосся вдома

Не вірте зображенню на упаковці. У вас не вийде точно так, як там намальовано. Результат завжди буде світлішим, ніж у моделі на фото. Знайте, коли темніше, коли світліше. Вибирайте завжди на тон темніший колір, ніж той, який вам потрібен. Тому що фарба сама по собі не дасть обіцяного відтінку. В салонах використовують спеціальні домішки, які підсилюють колір. Тому він виходить саме таким, як ви хотіли. Вдома ви цього не зможете робити. Купіть 2 упаковки. Якщо довжина вашого волосся рівна з плечима або нижче, чи у вас густе волосся, то для бажаного результату вам знадобиться 2 упаковки одного відтінку.

Важливо: змішуйте фарбу у скляній чи пластмасовій посудині, бо металева окислить барвник та приведе до зміни кольору.

Зверніть увагу на текстуру. Від неї залежить, як проявить себе фарба. Якщо у вас товсте, кучеряве чи недоглянуте волосся, то після фарбування воно набуде попелястого або синюватого відтінку. Тонке і середньої жорсткості волосся так швидко фарбу не вбирає. Але відтінок на ньому виглядатиме більш теплим. Відблискуватиме червоним, помаранчевим або мідним.

Тобто, власницям кучерявого волосся потрібно обирати теплого відтінку фарбу, але світлішу, ніж їхній природній колір. Тим, у кого тонке і пряме волосся, підійдуть холодні відтінки, які темніші від натурального кольору волосся.



Як пофарбувати волосся в домашніх умовах / Фото Pixabay