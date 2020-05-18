11 порад для фарбування волосся вдома
Салонне фарбування волосся потребує багато часу та грошей. Якщо для першого ще не придумали альтернативу, то з другим легше. Зекономити на послугах перукарів можливо, за умови, що ви готові самостійно навчитися фарбувати волосся вдома.
Якщо ви швидше наважитеся поголити голову вдома, ніж пофарбувати, то вам необхідні ці поради від Allure. Із знаннями, як правильно фарбувати волосся в домашніх умовах, можна навіть отримати від процедури задоволення.
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Як пофарбувати волосся вдома
- Не вірте зображенню на упаковці. У вас не вийде точно так, як там намальовано. Результат завжди буде світлішим, ніж у моделі на фото.
- Знайте, коли темніше, коли світліше. Вибирайте завжди на тон темніший колір, ніж той, який вам потрібен. Тому що фарба сама по собі не дасть обіцяного відтінку. В салонах використовують спеціальні домішки, які підсилюють колір. Тому він виходить саме таким, як ви хотіли. Вдома ви цього не зможете робити.
- Купіть 2 упаковки. Якщо довжина вашого волосся рівна з плечима або нижче, чи у вас густе волосся, то для бажаного результату вам знадобиться 2 упаковки одного відтінку.
Важливо: змішуйте фарбу у скляній чи пластмасовій посудині, бо металева окислить барвник та приведе до зміни кольору.
- Зверніть увагу на текстуру. Від неї залежить, як проявить себе фарба. Якщо у вас товсте, кучеряве чи недоглянуте волосся, то після фарбування воно набуде попелястого або синюватого відтінку. Тонке і середньої жорсткості волосся так швидко фарбу не вбирає. Але відтінок на ньому виглядатиме більш теплим. Відблискуватиме червоним, помаранчевим або мідним.
Тобто, власницям кучерявого волосся потрібно обирати теплого відтінку фарбу, але світлішу, ніж їхній природній колір. Тим, у кого тонке і пряме волосся, підійдуть холодні відтінки, які темніші від натурального кольору волосся.
Як пофарбувати волосся в домашніх умовах / Фото Pixabay
- Тільки коріння. Якщо ви зібрались підмалювати лише відросле коріння, то на всю іншу довжину волосся нанесіть кокосову олію або глибоку маску-кондиціонер. Коли ви змиватимете фарбу, то кокосова олія чи маска утворять бар’єр. Він захистить волосся від того, щоб фарба не зіпсувала ваш існуючий колір плямами.
- Точкове фарбування. Можливо, ви хочете лише зафарбувати деяке сиве волосся? Тоді скористайтеся напівперманентним барвником і пензликом для тіней, щоб зафарбувати лише ті місця, які необхідно.
- Розділ! Щоб уникнути плямистості, розділіть волосся на 4 частини: 2 перед вухами і 2 ззаду. Закріпіть секції спеціальними затискачами.
- Розпустіть волосся. Не вірте рекламам та не закручуйте щойно пофарбоване волосся в гульку. Ретельно пофарбуйте його, залишіть розпущеним, почекайте, щоб пройшов встановлений час, і змивайте.
- Спочатку вода. Перед тим, як повністю змивати фарбу з волосся, змочіть його трішки і руками промасажуйте. Цей трюк емульгує барвник і розподіляє його ще раз по всій голові, щоб не було не профарбованих місць.
- Покращити результат. Як висохне волосся, вам може не сподобатися його відтінок. Щоб підсилити результат, скористайтеся кондиціонером для вологого волосся, обгорніть голову харчовою плівкою і гарячим вологим рушником. Залиште на 20 хвилин. На 10-тій хвилині підігрійте голову феном. Потім ще раз помийте волосся із шампунем, а потім нанесіть кондиціонер.
- Кондиціонер – найважливіше. Допоки ви не виконаєте завершальний етап із кондиціонером, то кутикула волосся не закриється. Колір проникатиме далі і ставатиме темнішим.