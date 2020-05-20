15 косметичних продуктів, які потрібні влітку

18:47, -

Сподіваємось, що літо не забариться. Допоки ми ще сидимо вдома на самоізоляції, то можна раціонально використати цей час і підготуватися до прийдешньої пори. Влітку шкірі потрібен особливий догляд і декоративну косметику теж слід змінити.