Б’юті-тренди цього літа пристосовані для самостійного відтворення. Візажисти додали кілька авангардних ноток до простого літнього макіяжу, чим створили нову класику. Для отримання бездоганного мейк-апу в домашніх умовах, дізнайтеся про модні рекомендації.

Влітку потрібно використовувати якомога менше декоративної косметики. Але макіяж можна зробити оригінальним та яскравим навіть із кількома косметичними продуктами. Harper's Bazaar пропонує 3 актуальні поради, які забезпечать вам вдалий літній мейк-ап.

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Рідке срібло

Цей трюк користується особливою популярністю у світі краси та моди. Моделі продемонстрували такий макіяж вже на сотнях подіумів. Якщо ви хочете відтворити на собі модний образ, то вам буде легко зробити це в домашніх умовах. Для цього знадобиться олівець для очей сріблястого кольору, рідкі тіні чи пігмент. І тут дайте місце фантазії. Можна намалювати грубу сріблясту стрілку, повністю зафарбувати повіку чи додати сяйва на внутрішні кутики очей.

Всі відтінки нюду

Створення макіяжу – це той випадок, коли неочікувано для себе можна зробити щось нове та оригінальне. Наприклад, звичайний нюдовий мейк-ап легко перетворити на стильний та особливий. Аби у вас це вдалося, необхідно попрацювати над ефектом ретро. Його можна досягти за допомогою косметичних продуктів кремової текстури у карамельних та бежевих відтінках. Також не забувайте про губи. Їхній контур потрібно обвести спеціальних лайнером відповідного нюдового тону. У макіяжі очей обмежуйтеся використанням лише туші для вій.

Неочікувані поєднування

Влітку можна дозволити собі поєднання, які здавалось би очевидно не личитимуть одне одному. Яскравим прикладом слугує тандем золота та срібла в одному образі. Більше це не антитренд, а правильне б’юті-рішення. Аби отримати ефект fashion statement, зробіть на обличчі ще нюдові акценти. Грайтеся із текстурами, кольорами, наносіть косметичні засоби не за їхнім прямим призначення. Схожі експерименти вітаються у створенні літнього макіяжу. Адже таким чином з’являються нові тренди.