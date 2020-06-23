Юлія Дихан була однією із улюбленець українських телеглядачів під час транслювання 2 сезону "Топ-модель по-українськи". Хоча реаліті-шоу давно закінчилося, модель однаково користується прихильністю публіки. Люди стежать за її життям в інстаграмі, намагаються наслідувати стиль дівчини та постійно цікавляться, якою косметикою вона користується.