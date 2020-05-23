5 найкращих зачісок знаменитостей, які всі намагаються повторити: фото

Доглянуте волосся, охайна укладка, красиві аксесуари – особливості, які прикрашають кожну жінку. А тренди на це, як завжди, задають знаменитості. Є 5 зачісок відомих акторок, яким час не став на заваді, тому що досі багато красунь приходять в перукарню із проханням зробити так, як в улюбленої зірки.

Звісно, щоб формувати тренди, потрібно мати велику армію прихильників, які готові йти за тобою. Harper's Bazaar назвав імена 5 знаменитостей, чиї зачіски найпопулярніші по всьому світу.

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Дженніфер Еністон

Головна героїня культового серіалу "Друзі" – Дженніфер Еністон. Її зачіска підкорила багатьох глядачок ще з перших серій після виходу кінострічки на екрани світу. "Стрижка Рейчел" стала головним трендом волосся у 2020 році. Вона була актуальною у 1999-2000 роках і зараз знову ввійшла в п’ятірку зачісок, які найбільше намагаються скопіювати. Тільки на перший погляд може здатися, що в техніці її виконання немає нічого складного. Але насправді досягти такого ефекту об’ємності і блиску в домашніх умовах практично неможливо. Для цього треба мати доглянуте і слухняне волосся, а також хорошого стиліста із зачісок.

Кейт Міддлтон

Стрижка Рейчел / Instagram / @anistonangels

Герцогиня Кембриджська володіє неймовірною шевелюрою. Одного разу навіть Дженніфер Еністон зізналася, що заздрить її бездоганній укладці. І справді: волосся у Кейт чудове, тому вона і є на другому місці серед жінок, чиї зачіски намагаються повторити інші довговолосі красуні планети. Варіант стрижки герцогині легко відтворити. Але закцентуйте увагу свого майстра на блиск у пасмах. Саме цей ефект підкреслюватиме красу очей та колір шкіри.

Блейк Лайвлі

Зачіска герцогині Кембриджської / Instagram / @duchesscatherineofbritain

Жінку ще називають справжньою лялькою Барбі. У неї ідеальні параметри та пишне довге волосся. Якщо природа не нагородила вас такою натуральною об’ємною укладкою, то її легко можна створити в домашніх умовах. Вам знадобиться лише трохи часу, гребінець із тонкими та густими короткими зубчиками, спеціальний мус і лак для волосся. Але секрет красивої зачіски Блейк і причина, чому вона всім подобається, у кольорі. Акторка має русяве волосся із золотим відблиском, так званий каліфорнійський блонд. Щоб теж пофарбуватися у такий відтінок серйозно підійдіть до вибору колориста. Обов’язково напередодні проконсультуйтеся з ним і поясніть, якого хочете результату.

Емма Вотсон

Зачіска Блейк Лайвлі / Instagram / @blakelively.hairstyle

Цікаво, чи ми б змогли уявити Герміону з "Гаррі Поттера" із короткою стрижкою. Здавалось би, що таке волосся неможливо обрізати. Проте акторка наважилась і започаткувала новий тренд. Хоча спочатку прихильники не схвалювали таку витівку зірки. Недолік короткої зачіски Емми у тому, що личить вона далеко не всім, а лише жінкам із овальною формою обличчя. Серед переваг: комфортність і економія часу. Із таким волоссям тільки прокидаєшся і вже маєш готову укладку.

Дакота Джонсон

Стрижка Емми Вотсон / Instagram / @emma___watson123

Чи то фільм "50 відтінків сірого", чи то природня харизма головної героїні так вплинули на жінок. Факт у тому, що після екранізації американського еротичного фільму жінки почали звертатися у перукарні із вимогою зробити їм таку ж зачіску, як в Анастейші. "Порвана" гривка і недбалі легкі пасма волосся, що обрамляють обличчя, вже в топі не перший рік. І самій Дакоті так полюбився цей імідж, тому що вона вже довгий час його не змінює.

Модна зачіска Дакоти Джонсон / Instagram / @dacota_johnson_