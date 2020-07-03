Офіційне визначення колагену стверджує, що це протеїновий білок сполучної тканини, який продукує клітини-фібропласти. Головним його завданням є збереження пружності та сприяння регенерації шкіри. Коли в організмі є нестача колагену, то насамперед це відображається на вашому обличчі та тілі.

Корисних властивостей у косметичних засобах із вмістом колагену багато, проте їх інколи надто ідеалізують чи допускають помилок у використанні. Тому Vogue зібрав 5 найпоширеніших міфів про колаген.

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Колаген виробляється організмом, тому не потрібно використовувати додаткові засоби із його вмістом

Природне виробництво колагену сповільнюється після 20 років. Призвести до цього також можуть такі фактори, як куріння, проведення багато часу на сонці, забруднення, дієти, генетична схильність. У результаті: до 50 років колагену в організмі стає на 50% менше, аніж було в підлітковому віці. Оскільки колаген відповідає за стан шкіри, то необхідно сприяти його виробленню. Щоденне добавка колагену не відновить запаси, як у юнацькому віці, але цього буде достатньо, аби гідратація та еластичність шкіри посилилася, не з’являлися тонкі лінії та зморшки.

Увесь колаген однаковий

Таке твердження рівносильне з тим, що усі засоби для догляду за шкірою мають ідентичний ефект. Насправді колаген різний, залежно від походження. Наприклад, головна відмінність між бичачим, свинячим та морським колагеном – швидкість всмоктування. Дослідження, які проводили у 2015 році, довели, що морський колаген швидше надходить у кров та вбирається у шкіру на півтора рази ефективніше, ніж його відповідники тваринного походження. Тут важливу роль відіграє молекулярна маси. Частинки колагену гідролізують (розкладають речовину, сполучаючи з водою), аби він швидше та результативніше засвоювався.



Сяюча шкіра завдяки колагену / Фото Pexels

Шкіра одразу стане пружною, красивішою та молодшою

Зволожувальний крем із вмістом колагену може подарувати шкірі миттєве сяйво, але харчові добавки – це більше марафон, ніж спринт. Продукти із колагеном, які необхідно вживати, повинні спочатку стимулювати природне продукування колагену всередині організму. Лише згодом результат буде помітним ззовні. Різниця буде помітною вже за 6 тижнів, але боротьба зі старінням та зморшками може тривати до 3 місяців. Невеликі зміни проявлятимуться поступово.

Колагенові добавки корисні лише для шкіри

Звісно, головна функція колагену – це покращення стану шкіри. Проте амінокислоти, які є в його складі, сприяють виробленню кератину, необхідного для здорового волосся. Також колаген може сповільнити процес посивіння волосся, бо клінічні дослідженнями показали, що добавки із колагеном можуть боротися із віковими проблемами. Тому у цьому випадку все взаємопов’язано.



Вживання колагенових добавок / Фото Pexels

Якщо ретельно доглядати за шкірою, то додатковий колаген не потрібен

Оновлення клітин шкіри відбувається поетапно. Шкіра складається із 3 шарів: зовнішнього епідермісу, дерми та глибокої підкірної клітки. Усі процедури для краси обличчя діють на рівні епідермісу. Тому потрібен альтернативний шлях, аби корисні речовини потрапляли під поверхню шкіри. Гідролізований колаген, який ми вживаємо із їжею, проникає в кров, транспортується до дерми та продовжує там розвиватися. Таким чином на обличчі зменшується пігментація та кількість зморшок, а шкіра стає сяючою.