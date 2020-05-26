Алла Костромічова розповіла, як потрібно худнути правильно: поради моделі

Прагнучи отримати ідеальну фігуру, жінки йдуть на крайнощі: п’ють таблетки, припиняють нормально харчуватися, роблять ліпосакцію. Звісно, якщо у вас є зайва вага, яка вам заважає, то від неї потрібно позбуватися. Проте це буде легше зробити із простими порадами від Алли Костромічової.

Коли вас щось не влаштовує, то це потрібно негайно змінювати. Адже любов до себе – запорука успіху жінки у всіх сферах життя. Алла Костромічова – модель, яка ходила світовими подіумами, а відомі дизайнери шили вбрання спеціально для її ідеальних форм. Вона добре знає, як себе потрібно тримати у формі, бо це однин із її професійних обов’язків. Власними порадами модель поділилася із Радіо Люкс ФМ. Поради зірок: Однохвилинний догляд за шкірою, яким користуються знаменитості Як можна схуднути без негативних наслідків? Нехай спорт стане незмінним щоденним ритуалом. Особливо, якщо у вас неактивний спосіб життя, то щодня потрібно робити хоча б мінімальні фізичні навантаження. Одна дієта особливо не допоможе. Потрібно підсилювати ефект. Алла рекомендує починати свій день із йоги, розтяжки чи розминки, бо одразу після пробудження організм не готовий перенавантажуватись.

Алла Костромічова рекомендує займатися спортом / Instagram / @alla Правильне харчування як спосіб життя. Не потрібно голодувати. Просто введіть у свій раціон харчування лише здорові продукти. Не їжте того, в складі чого є невідомі компоненти. Добре вивчайте про властивості різноманітних продуктів. І забудьте про шкідливі снеки і їжу швидкого приготування.

Не потрібно голодувати. Просто введіть у свій раціон харчування лише здорові продукти. Не їжте того, в складі чого є невідомі компоненти. Добре вивчайте про властивості різноманітних продуктів. І забудьте про шкідливі снеки і їжу швидкого приготування. Різко не відмовляйтеся від звичного харчування. На дієту потрібно переходити рівномірно. В нашого організму є властивість входити в режим "економії жиру", коли відчуває, що бракує продуктів, які раніше були для нього нормою. Тому таким чином ви не зможете схуднути зовсім, а лише отримаєте погане самопочуття.

Як харчується Алла Костромічова / Instagram / @alla Те, що відбувається в голові – найважливіше. Пам’ятайте, що багато залежить від того, як ви себе налаштуєте. Буває так, що зайві кілограми йдуть, а впевненість в собі не приходить. Насамперед потрібно пропрацювати проблему із психологічного боку. Коли ви полюбите себе, то точно знатимете, що вам потрібно далі і впевнено рухатиметесь до цього. А, якщо постійно думати лиш би якомога швидше схуднути, бо ви ненавидите своє тіло, то бажаного ефекту не буде.