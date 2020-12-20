Взимку маски для рук є особливо актуальними, коли шкіра пошкоджується внаслідок шкідливого впливу морозу, сухого повітря та інших чинників. Тому в цей період особливої уваги вимагає догляд за руками. У нагоді вам можуть стати рецепти масок для шкіри рук, які легко приготувати в домашніх умовах.

Зволожити та живити шкіру рук може не лише крем, але й корисні маски, які варто робити регулярно 2-3 рази на тиждень. Harper's Bazaar поділився дієвими рецептами, які можна повторити самостійно вдома.

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Домашні маски для рук

Зволожувальна

Коли шкіра потріскана та суха, їй потрібна зволожувальна маска. Для цього візьміть мед та лист алое. Другий інгредієнт потрібно охолодити і очистити, а потім змішати з медом. Суміш наносіть на руки масажними рухами, потім одягніть поверх поліетиленові рукавички або звичайні пакетики. Зачекайте 15 хвилин, і змийте залишки продуктів теплою водою.

Відновлювальна

Відновлювальну маску варто робити, коли шкіра на руках потріскана і обвітрена. Вам знадобиться звичайний вітамін A, який можна придбати в аптеці. Змішайте вітамін з 1 чайною ложкою м’якоті банана. Маску тримайте на руках півгодини. Завдяки корисним інгредієнтам на шкірі швидше загояться дрібні рани і тріщини.

Антивікова

Омолоджувальні маски необхідно регулярно робити, щоб шкіра рук не видавала вашого віку. Для приготування такої суміші змішайте залишки меленої кави з перемеленим грецьким горіхом і сметаною. Перемішуйте інгредієнти, допоки не утвориться тягуча консистенція. Нанесіть маску на 20 хвилин, а залишки потім змийте теплою водою.

Тонізуюча

Якщо ви страждаєте на тріщинки, висипання та інші неприємні особливості на руках, то приготуйте тонізуючу маску. Насамперед вам необхідно заварити геркулес, дати йому охолонути і додати лимонного соку. Суміш наносіть на шкіру рук втираючи. Залиште маску на півгодини, щоб вона добре освіжала і тонізувала дерму.

Для рівного тону

Маска підійде шкірі рук, якій властиві пігментні плями та інші недоліки. Щоб провести процедуру, змішайте перетертий виноград і яблуко, додайте 1 столову ложку оливкової олії. Поєднані інгредієнти нанесіть на руки і залиште на 20 хвилин. Маска допоможе пом’якшити шкіру, боротиметься з різними нерівностями, мозолями та іншим.