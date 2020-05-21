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Брітні Спірс зізналася у коханні до своєї гривки

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Брітні Спірс зізналася у коханні до своєї гривки: фото
Гривка Брітні Спірс / viva.ua

Брітні Спірс – американська співачка та володарка премії Греммі. Зараз жінка сидить вдома на самоізоляції, як і більшість американців. Вона дбає про своє здоров’я та безпеку оточуючих. Проте це не заважає Брітні влаштовувати танці в будинку, розважатися біля басейну, займатися спортом на подвір’ї. І ділитися моментами із свого життя в інстаграмі.

Брітні Спірс є активною користувачкою соцмережі інстаграм. Вона більше любить ділитися знімками та відео, а не писати довгі текстові дописи. До цього вже всі звикли. Проте одна із останніх публікацій зірки привернула увагу Allure.

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Брітні Спірс написала милу історію своєї гривки. Вона з першого речення заінтригувала читачів: "Я знаю: мені потрібна гривка". Цей текст – це наче звертання Брітні до всіх, хто колись мав гривку. Вона питає своїх підписників, чи ще хтось думає, що гривка робить нас набагато молодшими.

Далі співачка пише, що попрощалася зі своїм чубчиком у 3 класі і їй здається, що це було ніби вчора. Оголити чоло для неї було важко. Лише дуже красиві люди на півдні могли таке зробити, а вона не відчувала себе досить гарною, щоб теж так зробити.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I know I need bangs !!!!! Who would have thought bangs could make you look waaaaay younger ?!?! I stopped having bangs in the 3rd grade and I remember like it was yesterday .... it was such a big deal to expose my forehead …. only pretty people in the south could do that and I never felt pretty enough to pull it off. All the beauty pageant girls did it but I never felt beauty pageants were my thing … I had bad teeth and felt like an ugly duckling. I met with a modeling agency but I wasn’t pretty enough so I went home and said, "maybe I can be like the older girls and show my forehead" !!!! I did and it looked sooooo bad but I thought I was gorgeous !!!! I think I knew it didn’t look good but I did it because I thought it made me cool .... and I’ve pretty much had it like that ever since !!!! People choose different ways to protect themselves …. when I pull my bangs in front of my head I feel like I’m protected ... almost like I’m in 3rd grade again ️ !!!

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У дописі Брітні зізналася, що в дитинстві мала погані зуби, тому вважала себе гидким каченям. Навіть співпраця із модельними агентствами не додавала майбутній знаменитості впевненості. Одного разу вона прийшла додому і сказала: "Можливо, мені потрібно бути схожою на старших дівчат і показати своє чоло". Такі експерименти були заради того, щоб нарешті полюбити себе. Навіть, якщо для цього необхідна зміна іміджу.

Згодом виконавиця повністю відростила гривку. Зараз вона згадує, що це було жахливо, але тоді думала, що виглядала прекрасно. Брітні акцентує на тому, що люди шукають різні способи, щоб захистити себе.

Закінчується історія гривки Брітні Спірс такими словами: "Коли у мене знову є гривка, то я відчуваю себе захищеною, наче знову у 3 класі".

Автор: Лідія Цюпера
Теги: LifeStyle Новини Краса Брітні Спірс Тренди косметології Краса
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