Брітні Спірс зізналася у коханні до своєї гривки

Брітні Спірс – американська співачка та володарка премії Греммі. Зараз жінка сидить вдома на самоізоляції, як і більшість американців. Вона дбає про своє здоров’я та безпеку оточуючих. Проте це не заважає Брітні влаштовувати танці в будинку, розважатися біля басейну, займатися спортом на подвір’ї. І ділитися моментами із свого життя в інстаграмі.

Брітні Спірс є активною користувачкою соцмережі інстаграм. Вона більше любить ділитися знімками та відео, а не писати довгі текстові дописи. До цього вже всі звикли. Проте одна із останніх публікацій зірки привернула увагу Allure.

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Брітні Спірс написала милу історію своєї гривки. Вона з першого речення заінтригувала читачів: "Я знаю: мені потрібна гривка". Цей текст – це наче звертання Брітні до всіх, хто колись мав гривку. Вона питає своїх підписників, чи ще хтось думає, що гривка робить нас набагато молодшими.

Далі співачка пише, що попрощалася зі своїм чубчиком у 3 класі і їй здається, що це було ніби вчора. Оголити чоло для неї було важко. Лише дуже красиві люди на півдні могли таке зробити, а вона не відчувала себе досить гарною, щоб теж так зробити.

У дописі Брітні зізналася, що в дитинстві мала погані зуби, тому вважала себе гидким каченям. Навіть співпраця із модельними агентствами не додавала майбутній знаменитості впевненості. Одного разу вона прийшла додому і сказала: "Можливо, мені потрібно бути схожою на старших дівчат і показати своє чоло". Такі експерименти були заради того, щоб нарешті полюбити себе. Навіть, якщо для цього необхідна зміна іміджу.

Згодом виконавиця повністю відростила гривку. Зараз вона згадує, що це було жахливо, але тоді думала, що виглядала прекрасно. Брітні акцентує на тому, що люди шукають різні способи, щоб захистити себе.

Закінчується історія гривки Брітні Спірс такими словами: "Коли у мене знову є гривка, то я відчуваю себе захищеною, наче знову у 3 класі".