Бути красивою, як успішна супермодель: які б'юті-секрети відкрила Кейт Мосс
Про секрети краси британська супермодель знає чимало. Її обличчя прикрасило велику кількість модних журналів, а ноги – найкращі подіуми. Тепер Кейт Мосс 46 і її арсенал знань та різноманітних б’юті-лайфхаків лише збільшився. Вона знає, як робити масаж нефритовим валиком, чому лід є найкращим другом шкіри людини та багато іншого.
Одна із найвідоміших світових моделей поділилася із Vogue, як їй вдається зберігати красу та завжди виглядати доглянутою. Моделі знають багато секретів, які допомагають їм завжди залишатися привабливими. Адже це частина їхньої роботи.
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Які секрети краси знає Кейт Мосс
- У неї немає чітко визначених б’юті-ритуалів та режиму догляду за собою. Модель робить те, що їй подобається і приносить користь шкірі. Серед таких процедур вмивання спеціальним засобом, зволоження сироваткою або кремом, масаж нефритовим або японським валиком.
- Кейт хвалить результати голлівудського трюку з льодом. Вона наповнює посудину кубиками льоду та додає туди трішки огірка, занурює у це обличчя і тримає кілька хвилин. Жінка користується таким лайфхаком тоді, коли відчуває себе втомленою чи їй потрібно зняти набряки.
- Не виходить на вулицю без сонцезахисного крему.
- Аби підтримувати красиву форму тіла, Кейт Мосс щоранку займається йогою. Також у неї вдома є необхідний інвентар для інших занять: петлі TRX, килимок та гантелі.
- Зірка любить, коли в її волосся є природній об’єм. Для цього вона миє волосся щодня і сушить його, опустивши голову вниз. Інколи Кейт користується сухим шампунем. Колись їй доводилося випрямляти волосся, бо має від природи хвилясті пасма, проте зараз полюбила його таким, як воно є. Ще одним голлівудським б’юті-трюком є плетіння тугих косичок під волоссям, аби підтягнути шкіру і розгладити мімічні зморшки на чолі. Цим способом користувалися перед фотосесіями, коли не існувало ін’єкцій ботоксу.
- Для створення щоденного макіяжу Кейт Мосс використовує невелику кількість консилера, туш і помаду. Свій улюблений відтінок кольору губ знаменитість описує, як темний тон м’яса, але не червоний. Також вона може скористатися бронзером, аби додати обличчю кольору. Коли їй потрібно кудись іти, то Кейт ще може нанести коричневу підводку для очей та розтушувати її пальцями.
- Серед найгірших звичок для краси жінки британська супермодель виділяє брудні косметички, у яких все розсипано та розлито, повсюди помада та інша декоративна косметика. Коли у красуні є вільний ранок, вона витрачає його, щоб прибрати в косметичці та почистити всі пензлі для макіяжу.