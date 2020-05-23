Б’юті-лайфхаки, щоб завжди бути красивою
-
Традиційними методами догляду за собою більше нікого не здивуєш. А б’юті-лайфхаків багато не буває. Щоб за будь-яких умов бути на висоті і залишатися красивою, потрібно дізнатися про деякі секрети.
Життя і так наповнене постійними труднощами та викликами, чому б не зробити його простішим хоч в одній сфері. Наприклад, краси. Тому ютуб-канал Шпильки пропонує жінкам поради, які пропонують нестандартне вирішення задач по догляду за собою.
Важливо знати: Чому шкіра старіє: 10 звичок, які пришвидшують цей процес
Б'юті-лайфхаки
- Вам знадобиться медичний шприц (без голки звісно). Щоб мати м’яке та блискуче волосся, потрібно користуватися натуральними оліями. Інколи цю процедуру незручно відтворювати, бо олія може забруднити ваш одяг чи іншу ділянку шкіри. А використовувати звичайний аптечний шприц для нанесення олії на волосся дуже комфортно і практично.
- Носіть із собою спеціальні косметичні ємності для подорожей. Буває так, що важко одразу в магазині зрозуміти, як проявлятиме себе тональний засіб на шкірі пізніше протягом дня. Тому можна витиснути трішки продукту в маленьку ємність для косметики, яку беруть в подорож. Протестуйте продукт вдома, а потім поверніться в косметичний магазин і придбайте або змініть свій вибір.
Важливі б'юті-лайхаки / Фото Pexels
- Використовуйте випрямляч для волосся не за призначенням. Якщо ваші сережки-пензлики заплутались, закрутились, втратили початковий вигляд, то не спішіть їх відправляти до скрині із аксесуарами, які більше ніколи не носитимете. Добре нагрійте випрямляч і проведіть ним по пензликах із нитки. Таким чином сережки стануть, як щойно з вітрини магазину.
- Знадобляться лише ваші руки і пальчики. Налийте трішки тоніку для обличчя в долоні і наносіть його подушечками пальців. Ватні диски більше вбирають продукт, ніж виддають на шкіру, тому набагато швидше вам доведеться придбати новий тонік. Таким лайфхаком поділився голлівудський косметолог Гарольд Лансер.
- Не тисніть підшкірні прищі. Вчиніть мудріше, якщо хочете якомога швидше позбутися недоліку на шкірі обличчя. Придбайте в найближчій аптеці бюджетний засіб проти прищів – мазь Вишневського. Перед сном нанесіть трішки продукту на потрібну ділянку і заклейте медичним пластиром. Зранку ви будете приємно вражені, бо прищ або зникне повністю, або значно зменшиться почервоніння та його розмір.
22 травня