Чи впливає стрес на передчасну появу сивини у жінок

Інколи на вулиці можна помітити щасливу 60-річну жінку із красивим природнім кольором волосся. Або 20-річну дівчину, яка вибирає в магазині фарбу, щоб замалювати сиві волосини. Де ж приховується причина цього парадоксу?

Хочемо відразу відкинути випадок спадковості. Бо в такому разі від вас зовсім не залежить, як швидко ви почнете помічати у волоссі сивину. Інша причина раннього посивіння ховається в стресі. Лікар-невролог, директор клініки "АКСІМЕД" – Олексій Сіделковскій прокоментував для видання "Новое время" тісний взаємозв’язок між стресом і сивим волоссям.

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Вплив стресу на волосся

За словами лікаря, різноманітні зовнішні фактори провокують появу стресового стану. Їхній вплив на організм може бути двох видів: гострий і хронічний. Перший варіант стається з вами тоді, коли несподівано відбувається щось негативне у житті. На фоні емоційного стрибка в організмі виникає стрес. Але це не критично, переконаний він. Як швидко з’являється гострий стрес, так само він зникає, бо нервова система легко адаптовується до незначних змін. Серед чинників, які можуть це спричинити, Олексій Сідалковскій наводить: суперечка з друзями/близькими, стихійне лихо, підстава на роботі. Виняток такі серйозні емоційні потрясіння, як смерть рідної людини, втрата даху над головою. Такі ситуації супроводжуються раптовою появою сивого волосся.

Чоловік додає, що при хронічному стресі ви не посивієте так швидко. Процес триватиме роками. Коли у вас постійний стан тривоги чи ви страждаєте депресією, то волосся не лише сивіє, а й випадає. А ті волосини, які з часом відростатимуть, не матимуть кольору вашого природного відтінку волосся.



Волосся сивіє від стресу / Фото з відкритих джерел

Хто такий цей стрес, що він змушує волосся сивіти?

В шкірі голови відбуваються фізіологічні процеси. Щоб волосся росло зі своїм природнім забарвленням, йому потрібен пігмент меланін. Його виробляють клітини – меланоцити. А якість їхньої роботи пов’язана з рівнем метаболізму в шкірі і підшкірній клітковині. Стрес пошкоджує нервову систему. Такий збій спричиняє рефлекторний спазм судин, які живлять меланоцити. Тобто, немає надходження кисню. В цей момент вироблення пігменту зупиняється, бо бракує кисню. Волосся однаково продовжує рости, але безколірне.