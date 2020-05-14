Чого не потрібно робити під час манікюру: неочікувані відповіді nail-мастра

Потрібно поважати кожну професію у сфері краси. Збоку часто може здаватися, що одна робота складніша за іншу, допоки сам не спробуєш. Тому знецінювати будь-яку працю людини – некрасиво.

Професія nail-майстра стала дуже затребуваною. Здавалось би, ідеальна робота: сидиш в теплому сухому салоні, спілкуєшся з представниками б’юті-індустрії, гарно вдягаєшся та фарбуєшся, слухаєш музику і пилочкою водиш по нігтях. Ютуб-канал LUKI розвінчав цей міф, коли популярна київська майстриня манікюру – Леся Демченко розповіла, з якими труднощами зустрічається в роботі та про те, що її клієнти роблять неправильно.

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Майстра манікюру дратує, коли клієнти:

називають "манікюрщицею". Насправді правильна назва професії – майстер нігтьового сервісу;

самостійно знімають гель-лак вдома: пошкоджують нігтьову пластину, утворюють відшарування на нігті і потім під час чистки та манікюру жаліються, що їх пече;

постійно підіймають пальці, щоб подивитися, що там малює nail-майстер;

неакуратно ставлять руки в лампу і розмащують лак по всьому робочому місці;

зачепили лак і продовжують сушити в лампі. Краще одразу сказати, щоб було легше переробити;

розглядають нігті, а потрібно їх швидко ставити в лампу, щоб не потік лак;

хочуть дизайн на всіх нігтях: майстер манікюру попереджає, що це виглядатиме "убого", клієнт стоїть на своєму, вони вже роблять дизайн на четвертому пальці, клієнт змінює думку і хоче без дизайну;

короткі погризені нігті хочуть фарбувати яскравим кольором;

перед манікюром у майстра роблять неакуратну чистку вдома і просять тільки покрити нігті лаком. У такому разі покриття буде неякісним. Втім клієнти наполягають, а потім незадоволені результатом;

телефонують і терміново хочуть записатися на манікюр, їм кажуть, що є вікно на 11:00 годину та на 17:00, а вони: "А можна на 14:30?". Майстер їм повторює: "11:00 або 17:00", а вони: "Тоді, може, на 15:00?"

приходять вперше від іншого майстра і кажуть: "А мій майстер мені не так робила";

лягають далеко на спинку крісла і майстру важко дотягнутися до нігтів. На те вони кажуть, що прийшли сюди відпочити, хай сама думає, як робити;

пробують дізнатися про особисте життя;

самозакохані чоловіки;

захотіли зробити матовий манікюр, але не чекають поки він висохне (щоб стати матовим, бо спочатку завжди глянцевий) і ставлять претензії, чому лак не матовий;

мають нігтьові захворювання. У такому випадку майстер манікюру відмовляється від роботи, клієнти кажуть, що їм потрібно це перекрити. На що майстер відповідає: "Вам потрібно це вилікувати", а вони далі стоять на своєму;

приходять з неслухняними дітьми;

вагітні і щоп’ять хвилин бігають до вбиральні;

просяться вийти покурити;

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Леся Демченко каже, що зухвалості у клієнтів вистачає. Бувають навіть випадки, коли від манікюру відмовляються вже в процесі і не збираються за нього платити. Їй, як й іншим майстрам нігтьового сервісу, не подобається, коли клієнти жаліються, що мало заробляють і просять знижку. Але не варто забувати, що у майстрів манікюру теж така сама робота, яка має гідно оцінюватися.