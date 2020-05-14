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Чого не потрібно робити під час манікюру: неочікувані відповіді nail-мастра

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Як потрібно себе поводити на манікюрі
Як потрібно себе поводити на манікюрі / Instagram / @alesya_nails_kiev

Потрібно поважати кожну професію у сфері краси. Збоку часто може здаватися, що одна робота складніша за іншу, допоки сам не спробуєш. Тому знецінювати будь-яку працю людини – некрасиво.

Професія nail-майстра стала дуже затребуваною. Здавалось би, ідеальна робота: сидиш в теплому сухому салоні, спілкуєшся з представниками б’юті-індустрії, гарно вдягаєшся та фарбуєшся, слухаєш музику і пилочкою водиш по нігтях. Ютуб-канал LUKI розвінчав цей міф, коли популярна київська майстриня манікюру – Леся Демченко розповіла, з якими труднощами зустрічається в роботі та про те, що її клієнти роблять неправильно.

До теми: Як зберегти нігті здоровими: що потрібно і заборонено робити

Майстра манікюру дратує, коли клієнти:

  • називають "манікюрщицею". Насправді правильна назва професії – майстер нігтьового сервісу;
  • самостійно знімають гель-лак вдома: пошкоджують нігтьову пластину, утворюють відшарування на нігті і потім під час чистки та манікюру жаліються, що їх пече;
  • постійно підіймають пальці, щоб подивитися, що там малює nail-майстер;
  • неакуратно ставлять руки в лампу і розмащують лак по всьому робочому місці;
  • зачепили лак і продовжують сушити в лампі. Краще одразу сказати, щоб було легше переробити;
  • розглядають нігті, а потрібно їх швидко ставити в лампу, щоб не потік лак;
  • хочуть дизайн на всіх нігтях: майстер манікюру попереджає, що це виглядатиме "убого", клієнт стоїть на своєму, вони вже роблять дизайн на четвертому пальці, клієнт змінює думку і хоче без дизайну;
  • короткі погризені нігті хочуть фарбувати яскравим кольором;
  • перед манікюром у майстра роблять неакуратну чистку вдома і просять тільки покрити нігті лаком. У такому разі покриття буде неякісним. Втім клієнти наполягають, а потім незадоволені результатом;
  • телефонують і терміново хочуть записатися на манікюр, їм кажуть, що є вікно на 11:00 годину та на 17:00, а вони: "А можна на 14:30?". Майстер їм повторює: "11:00 або 17:00", а вони: "Тоді, може, на 15:00?"
  • приходять вперше від іншого майстра і кажуть: "А мій майстер мені не так робила";
  • лягають далеко на спинку крісла і майстру важко дотягнутися до нігтів. На те вони кажуть, що прийшли сюди відпочити, хай сама думає, як робити;
  • пробують дізнатися про особисте життя;
  • самозакохані чоловіки;
  • захотіли зробити матовий манікюр, але не чекають поки він висохне (щоб стати матовим, бо спочатку завжди глянцевий) і ставлять претензії, чому лак не матовий;
  • мають нігтьові захворювання. У такому випадку майстер манікюру відмовляється від роботи, клієнти кажуть, що їм потрібно це перекрити. На що майстер відповідає: "Вам потрібно це вилікувати", а вони далі стоять на своєму;
  • приходять з неслухняними дітьми;
  • вагітні і щоп’ять хвилин бігають до вбиральні;
  • просяться вийти покурити;

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Леся Демченко каже, що зухвалості у клієнтів вистачає. Бувають навіть випадки, коли від манікюру відмовляються вже в процесі і не збираються за нього платити. Їй, як й іншим майстрам нігтьового сервісу, не подобається, коли клієнти жаліються, що мало заробляють і просять знижку. Але не варто забувати, що у майстрів манікюру теж така сама робота, яка має гідно оцінюватися.

Автор: Надія Біленко
Теги: Манікюр Новини Краса Краса Beauty-поради
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