Чому чоловіки користуються косметикою

Сьогодні вже нікого не здивує чоловік, який виділяє багато часу для догляду за своєю зовнішністю. Популярність чоловічого макіяжу, манікюру та процедур у перукаря почала стрімко рости з 2018 року. Найголовнішим завданням компаній в індустрії краси було переконати чоловіків, що косметика робить їх мужніми. Для цього маркетологи використали декілька трюків.

Тепер про чоловічий макіяж можна багато дізнатися у соцмережах, спеціальних посібниках, є багато влогерів в ютубі, які вчать сильну частину людства тонкощам мейк-апу. The Conversation поділився інформацією, чому чоловіки почали користуватися косметикою.

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Приховані рекламні оголошення

Макіяж є однією із улюблених тем блогерів та влогерів. Інколи ми навіть не помічаємо, як нам рекламують певний косметичний товар. Наприклад такі чоловіки, які ведуть свої ютуб-канали, як Патрік Старр, Джеймс Чарльз та Джеффрі Стар. Вони мають понад 6 мільйонів підписників, 11% з яких чоловіки, а 20% із них ще навіть не повнолітні. Тому продукція, яку рекламують їхні кумири, автоматично заробляє авторитет у глядачів.



З косметикою чоловіки відчувають себе впевненіше / Фото Unsplash

Гендерна рівність

Внаслідок того, що права жінок прирівнюються до чоловічих, відбувається зворотна реакція. Чоловіків також переконують, що вони повинні дбати про своє зовнішність не менше, ніж жінки. Буває так, що властивості чоловічої косметики перебільшують, але допоки є попит, ростиме пропозиція.

Росте тиск

Дослідження показують, що багато чоловіків, як і жінки, не задоволені своїм тілом. А стандарти краси постійно змінюються, тому люди хочуть їм відповідати. Наприклад, коли чоловік бачить на обкладинках журналів свого однолітка, у якого густе волосся, виразні вилиці та привабливе тіло, то він звертається до косметичних засобів та процедур, які допоможуть йому виглядати так само. Тобто, вплив суспільства також має значення.