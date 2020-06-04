Засновниця відомого косметичного бренду Uoma Beauty, Шерон Чутер, кинула виклик іншим компаніям, представленим на ринку краси. Вона вимагає, щоб вони поділилися на своїх сторінках в інстаграмі відсотком темношкірих людей, які у них працюють. Ідея у жінки виникла внаслідок протестів проти расизму в США.

Після позасудового вбивства Джорджа Флойда у США розпочалися дні протестів. Люди вимагали у влади більшого захисту для темношкірих. Ця подія не залишила байдужими також представників б’юті-індустрії. Allure опублікував інформацію про те, як Шерон Чатер привернула увагу косметичних компаній до актуальної проблеми, кинувши їм виклик в інстаграмі #PullUpOrShutUp.

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2 червня в інстаграмі користувачі соцмережі розміщували чорні квадрати на своїх сторінках. Таким чином вони мали продемонструвати масштабність проблеми темношкірих людей. Цей жест підштовхнув засновницю косметичного бренду Uoma Beauty висловити свою позицію. Вона запустила челендж #PullUpOrShutUp, тобто підніміться або замовкніть, метою якого є змусити компанії, які виготовляють косметичну продукцію, висвітлити чесну кількість своїх темношкірих працівників.

Шерон пояснила підписникам ціль ініціативи тим, що їхні улюблені косметичні бренди роблять гучні заяви про підтримку спільноти темношкірих, але це все тільки на словах. Тому жінка хоче, щоб вони продемонстрували це на ділі: показали справжню цифру своїх співробітників із темним кольором шкіри. І чи взагалі у них хтось посідає керівні посади, окрім "білих".

В особистому інстаграм-профілі Шерон Чатер написала: "Це саме час, щоб робити реальні зміни. Будь ласка, приєднуйтеся до нас – робіть репост та поширюйте". І закликала: "Наступні 72 години не купуйте продукцію жодної косметичної марки, а вимагайте у них спочатку опублікувати ці цифри".

Яка реальна кількість темношкірих працівників у компаніях?

Опісля Шерон створила окрему сторінку для челенджу, де опублікувала відео і подякувала всім брендам, які справді поділилися вищезгаданими даними. Їй було приємно відчути таку підтримку. Проте результати не зовсім втішні, бо темношкірі люди складають лише 8% корпоративних ролей у компаніях, які прийняли виклик #PullUpOrShutUp, а тих, хто займає керуючі посади – 4%. Засновниця Uoma Beauty пояснює, що це й недивно, як темношкірі можуть очолювати бізнес, якщо на його розвиток їм дають лише 42 тисячі доларів. У той час білі підприємці отримують 2,2 мільйони доларів.

Шерон Чутер вірить, що тепер косметичні бренди братимуть на роботу працівників незалежно від кольору шкіри. Як мінімум, це має сенс. Навіть не для того, щоб задобрити темношкірих. За результатами недавніх досліджень, темношкірі жінки витрачають близько 7,5 мільярдів доларів на рік, щоб придбати косметичні продукти. Дана сума аргументує на корпоративному рівні, чому ці люди заслужили своє місце в індустрії краси.