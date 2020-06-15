Основою життя людини є вода. Вона корисно впливає не лише на внутрішній стан організму, а й підтримка водного балансу сприяє здоровому вигляду волосся та шкіри. Без належного зволоження у вас з’являтимуться зморшки та погано відбуватиметься регенерація шкіри. Аби підтвердити цінність води для вашої краси, також є й інші аргументи.

Недостатньо просто випивати склянку води раз в день та чекати на ефективний результат. Варто дотримуватися щоденної норми. Скільки води та чому її потрібно пити розповів Harper's Bazaar. Чому потрібно пити воду для збереження краси Насамперед дізнайтеся, яку кількість води необхідно випивати кожного дня. Дослідження вчених із Гарвардського університету показали, що загалом здоровій людині достатньо 1-1,5 літри води на добу. Якщо конкретніше, то для жінок нормою є 30 мілілітрів води на 1 кілограм тіла.

необхідно випивати кожного дня. Дослідження вчених із Гарвардського університету показали, що загалом здоровій людині достатньо 1-1,5 літри води на добу. Якщо конкретніше, то для жінок нормою є 30 мілілітрів води на 1 кілограм тіла. Коли ваш організм навіть трішки обезводнений, то робота мозку сповільнюється, а голова починає боліти. Внаслідок дегідратації мозку ваша пам’ять погіршується, піднімається сонливість, розгубленість та ймовірність швидше втомлюватися. Всі ці чинники також приводять до передчасного старіння та появи зморшок.

Вода сприяє привабливому вигляду тіла / Фото Unsplash Шкіра є захисним бар’єром нашого організму. Їй доводиться витримувати низькі температури чи надмірно пекуче сонце, вітер та мороз, які її сушать. Аби добре виконувати свою функцію, шкірі необхідно постійно залишатися пружною, еластичною та зволоженою.

нашого організму. Їй доводиться витримувати низькі температури чи надмірно пекуче сонце, вітер та мороз, які її сушать. Аби добре виконувати свою функцію, шкірі необхідно постійно залишатися пружною, еластичною та зволоженою. Вода сприяє піднесенню настрою. Адже важко залишатися на позитивній хвилі, якщо організм вимагає зволоження. А, якщо вірити італійським красуням, то найпривабливіше обличчя те, яке виглядає щасливим.

Адже важко залишатися на позитивній хвилі, якщо організм вимагає зволоження. А, якщо вірити італійським красуням, то найпривабливіше обличчя те, яке виглядає щасливим. Вода складає 65% від загальної маси тіла. Також вона бере участь у процесі терморегуляції. Температура нашого тіла залежить від того, наскільки зволоженим воно є. Аби шкіра завжди мала нормальну температуру та виглядала здоровою, необхідно випивати денну норму води, яка регулюватиме систему охолодження та перегрівання організму.