Коли волосся потрібно мити щодня, бо воно швидко стає брудним, то насправді не все так погано. Олія, через яку жирніє волосся, називається шкірним салом. Якщо воно активно виробляється сальними залозами, то на шкірі утворюється захисний бар’єр, який береже шкіру голови від пошкоджень та сухості.

Надмірне миття волосся також може бути причиною його швидкого забруднення. Тому що спеціальні шампуні видаляють натуральні олії з волосин та шкіри голови. Це приводить до відкриття волосяної кутикули, яка повинна бути закритою, аби не випаровувалася волога і волосся не ставало сухим. Allure дізнався в експертів, як можна продовжити свіжість вашого волосся.

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Як продовжити свіжість волосся

Волосся може жирніти через багато причин. Найпоширенішими з них є генетична схильність до інтенсивного вироблення олій сальними залозами, зміна засобів для догляду за волоссям, збій гормонів, стрес, волога погода або проблеми зі шкірою голови, коли вона сама по собі є жирною, лущиться, утворює лупу. Існують поради, які будуть корисними в такому випадку.



Волосся може бути чистим довго / Фото Unsplash