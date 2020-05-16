Чому сонцезахисний крем рятує шкіру від комп'ютерного світла

В сучасних реаліях щоденна рутина кардинально змінилася. Хтось зранку наносить макіяж, хтось вже за 2 місяці самоізоляції забув, як виглядає косметика. Працюючи щодня за комп’ютером, найважливіший косметичний засіб, який повинен бути на вашому обличчі – сонцезахисний крем.

Користуватися сонцезахисним кремом потрібно навіть, якщо ви не виходите на вулицю. Він не просто захищає шкіру, а й запобігає її пошкодженню, появі зморшок і темних плям. Cosmopolitan розповів, як випромінювання світла із комп’ютерних екранів впливає на наше обличчя.

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Чому сонцезахисний крем настільки важливий?

Сонце виділяє два різні види променів, УФА (ті, які пошкоджують і ракоподібні) та УФБ-промені (вид, що спричинює сонячні опіки) . Обидва типи променів можуть викликати, як короткочасне, так і тривале пошкодження шкіри: опіки, темні плями, тонкі лінії, мелазма (порушення пігментації шкіри), передчасне старіння і навіть рак шкіри. Сонцезахисний крем може захистити вас від усіх цих проблем, якщо ви наноситимете його щодня. Навіть, коли сидите весь час в приміщенні.



Робота за комп'ютером погано впливає на стан шкіри / Фото Unsplash

Як комп’ютер впливає на шкіру

Не тільки прямі сонячні промені можуть негативно вплинути на шкіру. Блакитне світло, яке йде від вашого смартфона та комп'ютера, відоме як високоенергетичне видиме світло (або HEV), теж пливає на вас. Воно провокує сухість шкіри, роздратування та ранні ознаки старіння.

Запальна реакція, яку викликає блакитне світло, може посилити почервоніння і виділити в шкіру ферменти, які розщеплюють білки колагену та еластину,

– лікар дерматолог з Авентури, штат Флорида, Лорета Сіралдо.

Щоб уникнути вищеописаних проблем, щоранку мастіть обличчя SPF-кремом. Важливо, що це був сонцезахисний крем на основі мінералів (а не хімічний сонцезахисний крем), який, як правило, захищає вас від усіх видів світла, оскільки діє як фізичний бар'єр від забруднюючих речовин, променів. тощо.