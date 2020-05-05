Чому потрібно відмовитися від косметики, яку тестують на тваринах

Пригадайте, коли ви востаннє, купуючи в магазині косметику, перевіряли, чи тестується вона на тваринах. Багато людей навіть ні разу не цікавилися цією темою. В ході еволюції вийшло так, що люди стали істотами, найбільш наділеними правами та можливостями. Проте, чи це дає їм дозвіл знущатися над тими, хто таких привілеїв не має і навіть не може покликати на допомогу?

Кролики здебільшого слугують для тесту Дрейза (тест на токсичність) та тестування реакції шкіри на певні косметологічні продукти, пише Humane Society International. В одній лабораторії з ними також помирають морські свинки, хом'яки, щури та миші. Собак і мавп ніколи не використовують для перевірки косметики. Натомість вони потрібні для тестування інших видів хімічних речовин.

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Чому косметику тестують на тваринах?

Компанії, які виготовляють косметику, регулярно використовують невідомі інгредієнти, щоб отримати новий продукт. Раніше вони з ним не працювали і не знають, яка буде реакція шкіри на нього. А іншого способу перевірити це, окрім тестування на шкірі тварин, немає. Також тестування косметики на тваринах – старий перевірений метод, який узгоджений між представниками індустрії краси по всьому світу.



Тестування на тваринах / Фото Unsplash

Наприклад, Китай не дозволяє іншим компаніям імпортувати у свою країну косметичні засоби, які не випробувані на тваринах і не готові до безпечного використання (хоча навіть такі жорстокі досліди не дають стовідсоткової гарантії безпеки продукції).

Як проводять досліди?

Організація, що веде боротьбу за життя тварин, PETA пише, що зараз мільйони живих беззахисних істот знаходяться в клітках лабораторій по всьому світу. А більше мільйона з них щороку помирає, щоб на полиці магазинів потрапила ваша улюблена косметика. Такі тести передбачають виявлення подразнень шкіри та очей, тому і продукт наносять на ці ділянки.

Кроликів найчастіше піддають тестуванню Дрейза. Їх тримають в спеціальних обмежувачах тіла, щоб ті не могли рухатись, закапують в очі хімічні речовини або наносять їх на заздалегідь поголену шкіру. Кролик не має можливості навіть почухатись, щоб хоч якось полегшити собі дискомфорт. Цей експеримент дає неточні результати. Але, як наслідок, біль та почервоніння очей у тварини, набряки, виразки, сліпота, навіть розтріскування шкіри та очні кровотечі. Зазвичай, щоб полегшити страждання піддослідного – йому дарують смерть.



Тестування косметики на кроликах / PETA. Австралія

А як по-іншому?

Альтернативи існують. Найоптимальніші з них: менш жорстокі та болючі для тварин експерименти, використання вже перевірених інгредієнтів, безпечне тестування на людях, вирощування штучної шкіри або відтворення шкіри людини, дослідження токсичності за допомогою комп’ютерних технологій, заміна хімічних продуктів на органічні.