Демакіяж: як правильно очищати обличчя від косметики

Створити розкішний мейк-ап простіше, ніж не забути його потім змити. Щоб шкіра завжди залишалася в хорошому стані, за нею потрібен догляд як до нанесення косметики, так і після. Демакіяж – це процедура, під час якої ви очищаєте свою шкіру від залишок косметики, використовуючи спеціальні засоби.

Якщо не змивати декоративної косметики з обличчя, існує велика ймовірність передчасної появи зморшок, закупорювання пор, почервоніння чи запалення. Не завжди звичайне проведення по обличчі ватним диском, змоченим у міцелярній воді, дає бажаний результат. Glamour підготував 7 підказок, як правильно робити демакіяж. На диво, але це трошки складніше, ніж намочити, промити і повторити, пише видання.

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Не поспішайте

Найбільше це стосується демакіяжу очей: чим повільніше, тим краще.

Нехай технологія зробить свою роботу,

– каже дерматолог Ранелла Гірш.

Нанесіть засіб для зняття макіяжу і дайте йому трішки побути на шкірі. Особливо дієво ця порада працює з тушшю для вій. Щоб легше і безпечніше змити туш, потрібно потримати ватку на оці декілька секунд. Це пом’якшить туш, підводку та тіні, і вони легко змиються.



Використання засобу для зняття макіяжу / Instagram / @revitalashsg

Мило і вода працюють краще, ніж серветки для демакіяжу

Серветки можуть бути першим етапом очищення обличчя від косметики. Не можна просто скористатися такими серветками і лягти спати. Однаково потрібно додатково вмитися за допомогою води та мила. Візажистка із Нью-Йорку, Азра Ред каже, що неправильно скористатися серветками, а потім зволожити обличчя кремом. Це тільки заб’є весь бруд, що залишився, в пори і обернеться для вас появою прищів та вугрів.

Використовуйте спеціальний засіб для демакіяжу

Більшість жінок неправильно знімають макіяж. Про це свідчать залишки тонального крему чи туші на рушнику. Стається ця неприємність в тому випадку, якщо ви не скористалися спеціальним засобом для зняття макіяжу, а одразу почали змивати косметику милом.

Для жінок із дуже сухою шкірою використання міцелярної води може бути небезпечним, бо ще більше її пересушить. Тому спробуйте альтернативу: очищаюча олія або бальзам. Ці продукти з легкістю знімають навіть дуже стійкий мейк-ап. Залишки олії з обличчя легко видаляються милом. Якщо ви зовсім не переносите відчуття олії на шкірі, то спробуйте засоби із її вмістом, але на гелевій структурі.

Очищайте краї повік

Є одна зона, якою найчастіше нехтують підчас зняття макіяжу. Це внутрішній край повіки. За весь день туди назбирується туш чи тіні, що може привести до подразнення очей. Якщо ви користуєтеся водостійкою косметикою, то її потрібно знімати також відповідним засобом. Візажист Нік Бароуз використовує ватні тампони з оливковою олією, щоб очищати обличчя від залишок водостійких косметичних продуктів. Він каже, що такий спосіб ретельно все очищує, і не потрібно докладати зусиль, щоб видалити водостійку туш з вій, ламаючи та висмикуючи їх.

Щоб ефективно змити туш з вій, потримайте декілька секунд ватний диск на очах, потім обережно, натискаючи ним, рухайтеся за напрямом росту вій.

Очистіть лінію волосся

Зберіть волосся назад і ретельно очистіть обличчя ще раз по лінії його росту. Зазвичай, змиваючи макіяж, ми зупиняємося за декілька сантиметрів до місця, звідки починає рости волосся. Це відбувається на підсвідомому рівні, щоб не намочити зачіску. Тому там найбільше накопичується залишків косметики, що спричиняє закупорювання пор. Саме тому зараз такі актуальні махрові косметичні пов’язки для волосся. Їх використовують під час косметичних та гігієнічних процедур.



Здорова шкіра завдяки правильному демакіяжу / Фото Pexels

Ватні диски краще, ніж ватні валики

Бавовняні валики не так ретельно проникають у важко доступні місця на обличчі, щоб видалити звідти косметику. Також вони можуть ламатися і залишати волокна на віях або шкірі. Небажані залишки вати можуть спричинити роздратування. Ідеально для демакіяжу підходять плоскі ватні диски, прошиті наскрізь маленькими стібками.

Завжди зволожуйте обличчя після видалення макіяжу

Навіть, якщо у вас немає схильності до сухої шкіри, слідкуйте, щоб обличчя завжди було зволоженим. Нанесіть бальзам для губ та крем для повік після демакіяжу. Засоби для очищення шкіри мають певний вміст спирту. Вони висушують ті ділянки на обличчі, де є найчутливіша шкіра.