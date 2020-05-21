Добірка найкращих б’юті-образів із серіалу "Ейфорія": дивіться фото макіяжу

Підліткова драма вийшла на екрани у червні 2019 року. Вона викликала прихильність у багатьох глядачів. Особливістю серіалу є оригінальність в макіяжі головних героїв: сльози з глітеру, геометричні лінії, різнокольоровий смокіайс, блискітки, нестандартні кольори помад. Так візажистка серіалу намагалася передати характер кожного із героїв.

Доніела Деві – жінка, яка створювала кожен образ. Серіал набрав популярності не лише завдяки акторському складу, продуманому сюжету та ідеальним саундтрекам. Дивитися його можна було лише заради одних мейк-апів. Кожен макіяж – новий витвір мистецтва. 24 канал вирішив пригадати 10 найяскравіших перетворень зірок "Ейфорії" із використанням косметики.

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Зокрема візажистка використала у своїх роботах багато трендів, які актуальні у 2020. Якщо рік тому тільки сміливі дівчата наважувалися відтворити щось схоже в реальному житті, то сьогодні доречно наліпити перли на повіки і піти на роботу чи на навчання.

Цей серіал не лише про красиву картинку, але й про серйозні проблеми, які трапляються на шляху багатьох сучасних підлітків: наркотики, гомосексуалізм, рання вагітність, погана компанія, непорозуміння із батьками. Стрічку обговорювали і досвідчені кінокритики, і далекі від цієї індустрії користувачі соцмереж. Навіть блогер Ігор Сарінгер в інстаграмі створив фільтр для сторі за мотивами макіяжу із вищезгаданого серіалу. Їх можна знайти у профілі автора під назвою Maquiagens Euphoria.

Мейк-апи героїв "Ейфорії" є чудовим прикладом, як за допомогою макіяжу можна довершити задуманий образ, як він підкреслює характер та сприяє яскравішому вираженню емоцій.

Спробуйте щось нове. Надихніться знімками яскравого візажу з інстаграм-профілю Euphorialooks.