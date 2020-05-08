Домашні б’юті-поради від Хлої Кардашян
Для багатьох Хлої Кардашян є втіленням ідеальної жінки: гладка шкіра, довгі ноги, доглянуте волосся. Запорукою свого привабливого зовнішнього вигляду дівчата Кардашян завжди називають або продукти власного косметичного бренду, або інших, але теж за ціною у сотні доларів. Хлої Кардашян нарешті відкрила свої бюджетні секрети краси.
У статті для веб-сайту Poosh Кортні Кардашян попросила своїх сестер та маму поділитися власними б’юті-лайфхаками. На що Кім відповіла: "Я люблю виходити темним олівцем для губ за лінію губ". А Кайлі примітивно порекомендувала всім зволожувати своє тіло спеціальним лосьйоном її бренду, як вона це щоденно робить сама. І тільки Хлої дала кілька справжніх порад по догляду за собою вдома.
До теми: Однохвилинний догляд за шкірою, яким користуються знаменитості
Поради від Хлої Кардашян:
- Спасіння розбитого продукту для макіяжу: якщо ви розбили бронзатор, тіні для повік, пудру чи інший косметичний засіб схожої консистенції, не спішіть їх викидати. Зберіть зіпсовані шматки, які ще повністю не розпалися, і покладіть у ємність. Додайте туди пару крапель спирту і притисніть пальцем чи ложкою, щоб згладити продукт. Залиште на ніч, а коли прокинетесь, то ваша косметика буде цілою та без запаху алкоголю.
- Домашня маска для волосся: можете взяти будь-яку олію, яка тільки є у вас вдома (оливкову, кокосову, олію авокадо). Нагрівайте її приблизно 10 секунд, щоб вона було теплою, але не гарячою. Намастіть нею волосся, замотайте в рушник та залиште на 20-30 хвилин. Після чого змийте водою з шампунем. Можливо, доведеться ще намилити додатковий раз шампунем, щоб повністю видалити олію з волосся. Коли волосся висохне, то буде блискучим та м’яким.
- Для росту вій: використовуйте оливкову олію або вітамін E замість дорогих процедур для подовження вій. Оливкова олія та вітамін Е діють як кондиціонер, щоб допомогти вашим віям рости міцними та здоровими. Наносіть олію чистою щіточкою або ватним диском. І ви побачите зміни вже через один чи два місяці.
- Домашній скраб: зробіть його з меду та коричневого цукру. За словами Хлої: мед – натуральний та недорогий ексфоліант.
Ексфоліант – це такі продукти як скраби, які використовують дрібні частинки, щоб стерти зовнішній шар шкіри.
- Лайфхак у магазині косметики: перевіряйте нижні полиці. Дорогі продукти завжди виставляють на рівні очей.
- Домашня помада для губ: додайте у свій блиск для губ трохи м’яти, щоб губи виглядали пухкішими.
- Замість крему для гоління використовуйте кондиціонер або кокосову олію. Вони набагато більше зволожують шкіру.
Б'юті-поради від Хлої Кардашян / Instagram / @khloekardashian
Журнал Cosmopolinan зауважив, що так Хлої присоромила своїх сестер, які не знають жодних секретів краси.