Домашні б’юті-поради від Хлої Кардашян

Для багатьох Хлої Кардашян є втіленням ідеальної жінки: гладка шкіра, довгі ноги, доглянуте волосся. Запорукою свого привабливого зовнішнього вигляду дівчата Кардашян завжди називають або продукти власного косметичного бренду, або інших, але теж за ціною у сотні доларів. Хлої Кардашян нарешті відкрила свої бюджетні секрети краси.

У статті для веб-сайту Poosh Кортні Кардашян попросила своїх сестер та маму поділитися власними б’юті-лайфхаками. На що Кім відповіла: "Я люблю виходити темним олівцем для губ за лінію губ". А Кайлі примітивно порекомендувала всім зволожувати своє тіло спеціальним лосьйоном її бренду, як вона це щоденно робить сама. І тільки Хлої дала кілька справжніх порад по догляду за собою вдома.

До теми: Однохвилинний догляд за шкірою, яким користуються знаменитості

Поради від Хлої Кардашян:

Спасіння розбитого продукту для макіяжу: якщо ви розбили бронзатор, тіні для повік, пудру чи інший косметичний засіб схожої консистенції, не спішіть їх викидати. Зберіть зіпсовані шматки, які ще повністю не розпалися, і покладіть у ємність. Додайте туди пару крапель спирту і притисніть пальцем чи ложкою, щоб згладити продукт. Залиште на ніч, а коли прокинетесь, то ваша косметика буде цілою та без запаху алкоголю.

якщо ви розбили бронзатор, тіні для повік, пудру чи інший косметичний засіб схожої консистенції, не спішіть їх викидати. Зберіть зіпсовані шматки, які ще повністю не розпалися, і покладіть у ємність. Додайте туди пару крапель спирту і притисніть пальцем чи ложкою, щоб згладити продукт. Залиште на ніч, а коли прокинетесь, то ваша косметика буде цілою та без запаху алкоголю. Домашня маска для волосся: можете взяти будь-яку олію, яка тільки є у вас вдома (оливкову, кокосову, олію авокадо). Нагрівайте її приблизно 10 секунд, щоб вона було теплою, але не гарячою. Намастіть нею волосся, замотайте в рушник та залиште на 20-30 хвилин. Після чого змийте водою з шампунем. Можливо, доведеться ще намилити додатковий раз шампунем, щоб повністю видалити олію з волосся. Коли волосся висохне, то буде блискучим та м’яким.

можете взяти будь-яку олію, яка тільки є у вас вдома (оливкову, кокосову, олію авокадо). Нагрівайте її приблизно 10 секунд, щоб вона було теплою, але не гарячою. Намастіть нею волосся, замотайте в рушник та залиште на 20-30 хвилин. Після чого змийте водою з шампунем. Можливо, доведеться ще намилити додатковий раз шампунем, щоб повністю видалити олію з волосся. Коли волосся висохне, то буде блискучим та м’яким. Для росту вій: використовуйте оливкову олію або вітамін E замість дорогих процедур для подовження вій. Оливкова олія та вітамін Е діють як кондиціонер, щоб допомогти вашим віям рости міцними та здоровими. Наносіть олію чистою щіточкою або ватним диском. І ви побачите зміни вже через один чи два місяці.

використовуйте оливкову олію або вітамін E замість дорогих процедур для подовження вій. Оливкова олія та вітамін Е діють як кондиціонер, щоб допомогти вашим віям рости міцними та здоровими. Наносіть олію чистою щіточкою або ватним диском. І ви побачите зміни вже через один чи два місяці. Домашній скраб: зробіть його з меду та коричневого цукру. За словами Хлої: мед – натуральний та недорогий ексфоліант.

Ексфоліант – це такі продукти як скраби, які використовують дрібні частинки, щоб стерти зовнішній шар шкіри.

Лайфхак у магазині косметики: перевіряйте нижні полиці. Дорогі продукти завжди виставляють на рівні очей.

перевіряйте нижні полиці. Дорогі продукти завжди виставляють на рівні очей. Домашня помада для губ: додайте у свій блиск для губ трохи м’яти, щоб губи виглядали пухкішими.

додайте у свій блиск для губ трохи м’яти, щоб губи виглядали пухкішими. Замість крему для гоління використовуйте кондиціонер або кокосову олію. Вони набагато більше зволожують шкіру.



Б'юті-поради від Хлої Кардашян / Instagram / @khloekardashian

Журнал Cosmopolinan зауважив, що так Хлої присоромила своїх сестер, які не знають жодних секретів краси.