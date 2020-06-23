Українська спортсменка Аніта Луценко відома тим, що допомагає схуднути іншим людям та ділиться дієвими вправами для тренування в домашніх умовах на своїй сторінці в інстаграмі. Нові вправи від тренерки призначені для зменшення болю в спині.

Аніта Луценко опублікувала відео у стоєму інстаграм-профілі, на якому продемонструвала, як швидко та легко можна позбутися болю та втоми в спині за допомогою тренування вдома. В описі публікації жінка написала, що нещодавно їй довелося провести весь день за комп’ютером. Після того, як вона просиділа багато годин на одному місці, то відчула дискомфорт у спині і вирішила швидко його побороти.

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Мінітренування Аніти Луценко, щоб розім’яти спину

Лише після того, як тренерка сама відчула, як це важко мати "сидячу роботу", то відповіла на запити своїх підписників і зняла відео, на яких показала техніку виконання вправ проти втоми у спині. Їх відтворити легко та не потрібно на таке тренування витрачати багато часу, але ефект того вартий. Якщо ви знайомі із рутинною роботою в офісі за комп’ютером та болем у спині, то поради Аніти Луценко стануть вам у нагоді.