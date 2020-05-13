Друге життя чайним пакетикам: лайфхаки, як використовувати не за призначенням

Догляд за собою із використанням компонентів, які є в кожному домі – корисний та доступний. Наприклад, за допомогою чайних пакетиків можна заварити смачний напій. А потім ефективно задіяти їх ще для кількох справ.

Із чайних пакетиків можна робити компреси, тонери, ароматизатори та багато іншого. Оскільки трави, із яких виготовляють чай, не лише смачні та гарно пахнуть, а й мають живильні властивості. Як застосовувати їх, окрім прямого призначення, розповіли у журналі про жіночі інтереси Good Housekeeping.

Більше лайфхаків: Домашні б’юті-поради від Хлої Кардашян

Компрес із чайних пакетиків для очей

Залийте теплою кип’яченою водою два чайні пакетики. Дайте їм трішки настоятись. Потім покладіть на очі і залиште на кілька хвилин. У чаї містяться дубильні речовини. Вони допоможуть зняти набряки. Для кращого результату можна використовувати охолодженні пакетики.

Цей самий метод зменшить видимість темних кіл під вашими очима. Ці горезвісні круги – один із різновидів синців. Через знебарвлення шкіри утворюються потемніння під нижніми повіками. А дубильні речовини звужують судини: вони зупиняють цей процес, який спричиняє знебарвлення шкіри.

Що таке дубильні речовини?Це рослинні високомолекулярні сполуки. Вони проявляють в'яжучу, протизапальну, антигеморагічну, дещо анестезуючу, протимікробну та протипроносну дію. Їх застосовують для лікування шлункових, кишкових та маткових кровотеч, захворювань дихального тракту, сечостатевої системи, розладів функції травного каналу.

Засіб, щоб заспокоїти сонячні опіки

Дубильна кислота, яка є в чаї, допомагає вам легше перехворіти ангіною. Вона також володіє заспокійливою дією при сонячних опіках. Заваріть кілька пакетиків чаю в каструлі. Коли вода охолоне, змочіть в ній рушник і покладіть його на сонячні опіки. Залиште компрес на 30 хвилин. Чайними пакетиками теж можна скористатися і покласти їх собі на обличчя, щоб зменшити почервоніння від ультрафіолетових променів.

Зменшити біль в яснах

Якщо у вас хворобливі ясна чи ви одноразово їх пошкодили, зменшити біль допоможе чай з м’яти. Візьміть 1 чайну ложку м’яти і залийте кип’ятком. Коли розчин охолоне, промийте ним рот. Такий спосіб не вилікує основну причину захворювання, але частково зніме біль.



Багатофункціональні чайні пкетики / Фото Unsplash

Усунути неприємний запах

Причин неприємного запаху ніг буває багато. Деякі з ним неможливо усунути повністю. Щоб зменшити сморід, мочіть ноги у міцно завареному чаї.

Таку ж маніпуляцію можна повторити, якщо ви чистили рибу чи цибулю, а звичайне мило і вода не допомагають. Неприємний запах можна усунути за допомогою чайного відвару.

Загоїти пухирі

Можна використовувати чайні пакетики, щоб швидше загоїти пухирі. Трави мають не тільки заспокоюючу дію, а й властивості, які борються з бактеріями. Тому пухирі зникають швидше, ніж при носінні звичайного пластира.

Врятувати зламаний ніготь

Паперову частинку із чайного пакетика можна використати, щоб склеїти зламаний ніготь. Покладіть маленький шматочок на місце злому, притисніть ніготь і замалюйте прозорим лаком.

Тонер власними руками

Терпкість чорного чаю робить шкіру менш жирною. Скористайтеся пакетиками свіжозвареного чаю і пройдіться по тих ділянках обличчя, де хочете підсушити шкіру.