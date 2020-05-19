Гендер і ціни: дослідження, чому зволожувальні засоби для жінок дорожчі, ніж для чоловіків

На ринку краси можна помітити тенденцію, що зволожувальні засоби, призначені для жінок, є значно дорожчими, ніж чоловічі. Причина різниці у вартості не зрозуміла. Бо складові компоненти, майже, одні і ті ж самі.

Дерматологи Массачусетської лікарні загального профілю (MGH) провели дослідження, суть якого описали Medical News. Користуватися зволожувальними кремами, сироватками чи лосьйонами рекомендовано, як жінкам, так і чоловікам. "Якщо шкіра зневоднена, це може привести до серйозних проблем, таких як екзема та розацеа", – каже провідний автор дослідження Маріанна Сенна, докторка медичних наук, відділ дерматології MGH.

Більше про науку: Дослідження показало, кому більше допомагають: вродливим жінкам, чи ні

Нагадаємо: розацеа – це хронічне захворювання шкіри обличчя, яке проявляється стійким почервонінням, з періодичними загостреннями, які супроводжуються характерним висипом. Тобто, у вас спостерігається розширення капілярної сітки і поява телеангіоектазій - судинних зірочок.

У 2018 році вищезгадані дослідники також цікавилися питанням, чому ціна косметичних засобів залежить від статі людини, для якої вона створена. Вони порівняли доглядову косметичну продукцію на трьох сайтах: Amazon, Target та Walmart. І зробили висновок, що розбіжність цін базується на гендерній основі. Таким чином дерматологи хотіли привернути увагу до цієї проблеми. Але минув час, провели повторне дослідження, і результати знову невтішні.

Незважаючи на деякі нещодавні зусилля уряду, спрямовані на обмеження відмінностей у цінових показниках на ринку роздрібної торгівлі, наше дослідження показує, що дискримінаційне ціноутворення зберігається. Питання, як його позбутися, залишається відкритим,

– пояснює Маріанна.



Чому зволожувальні засоби для жінок дорожчі, ніж для чоловіків / Фото Unsplash

Суть дослідження

Дослідники вивчали три маркетингових критерії, через які можна коригувати ціну: шрифт, колір або графіка упаковки та форма. Із 54 зволожувальних засобів для чоловіків на 47 було вказано саме слово "чоловік", як трюк для продажу. Орієнтовані на жінок, із 56 засобів лише 3 чітко позначили: "для жінок". Проте продукти, які повинні купувати жінки, в середньому дорожчі на 3, 09 долара за унцію, ніж ті, які виготовлені для чоловіків. Хоча загальна кількість унцій рідини на пляшку суттєво не відрізнялася.

Унція – назва одиниці вимірювання маси, а також міри об'єму рідких тіл і однієї одиниці вимірювання сили, яка не відповідає міжнародній системі одиниць вимірювання. 1 рідка американська унція дорівнює 29, 56 мілілітрам.

Також немає вагомих відмінностей у властивостях. Як чоловічі, так і жіночі зволожувальні засоби пропонують захист від сонця, анти віковий ефект, призначені для чутливої шкіри, гіпоалергенні та рекомендовані дерматологами.

Автори дослідження зазначають, що продовжуватимуть вивчати причину гендерної дискримінації у вартості на доглядову косметику.