Гуманні бренди, які не тестують косметику на тваринах

Завдяки хвилі екоактивізму багато косметичних брендів відмовилися проявляти жорстокість до тварин. Тобто, вони не тестують свої продукти на тваринах і не довіряють це третім особам. Перевірка реакції на конкретний інгредієнт на тваринах зазвичай закінчується для них опіками шкіри, втратою зору, нездатністю нормально функціонувати або взагалі летально.

Деякі косметичні бренди вже десятиліттями етично ставляться до тварин і не використовують їх для експериментів. Інші лише нещодавно усвідомили, що це жахливий метод створення безпечної для людей косметики. Тому вони також відмовилися від тестування на тваринах: краще пізно, ніж ніколи. Редакці WoMo відібрала 10 прикладів етичних брендів, продукцію яких можна придбати в Україні.

Важливо знати: Чому потрібно відмовитися від косметики, яку тестують на тваринах

1. Inglot

Це відомий польський бренд, який популярний серед українських красунь. Продукція бренду існує на ринку краси понад 30 років. Вони славляться великим вибором декоративної косметики, але розвиваються і почали готувати доглядові лінійки.

Два роки тому представники Inglot заявили, що вони використовують альтернативні методи тестування косметики. Також бренд є в "білому списку" PETA. Продукція брендів, які входять до цього списку маркується логотипом із зображенням білого кролика. Це означає: щоб створити ваш улюблений засіб, не знадобилося вбивати жодну тварину.

PETA – це організація, що веде боротьбу за права тварин. Всі, хто є у їхньому "білому списку" виготовляють продукцію "cruelty-free". Тобто, косметика без жорстокості, яка не тестується на тваринах і не містить компоненти, отримані від мертвих тварин.

2. e.l.f

Компанія виготовляє доступну продукцію. Понад 15 років e.l.f Cosmetics створюють декоративні та доглядові косметичні засоби. Найбільш популярні серед них: тональна основа без олії, палетка матових тіней, HD-пудри, різнокольорові скраби для губ та рідкі матові помади в десяти відтінках.

Представники бренду кажуть, що більше за свої продукти люблять тільки тварин, тому не можуть одним жертвувати заради іншого. e.l.f Cosmetics не лише мають ліцензію від PETA, але й у липні у них постійно місяць "cruelty-free". За цей час 10% отриманих грошей від продажу косметики вони віддають на благодійні ініціативи, які займаються захистом тварин.



Натуральні компоненти для виготовлення косметики / Фото Pixabay

3. NYX

У 1999 професійна візажистка Тоні Ко заснувала цей бренд. Нині її продукцію можна придбати у 70-ти країнах світу, включно з Україною. NYX відрізняється оригінальною колористикою своїх помад та підводок: зелені, блакитні, з різноманітними за формою та забарвленням блискітками.

Засновниця бренду у 2014 році продала косметичну лінію бренду L’Oreal, який має нехорошу репутацію через неетичне тестування своїх засобів на тваринах. Попри це у NYX все ще є сертифікат PETA.



Виготовлення косметики / Фото Unsplash

5. Urban Decay

Прихильниці бренду в один голос говорять, що косметика – це не інструмент, щоб маскувати свої недоліки, а спосіб самовиразитися. А компанія позиціонує свою продукцію, як "жіночну, небезпечну та веселу". У них є універсальні палетки тіней для повік у нюдових відтінках, рідкі підводки з ефектом металіку, помади яскравих кольорів, фіксатори для макіяжу та багато іншого.

Тут ситуація схожа, як у NYX. Urban Decay також є частинкою компанії L’Oreal. Проте, як і у всіх дочірніх компаніях, Urban Decay не менше, ніж на 50% контролює процес створення косметичних засобів під своїм логотипом. Тому на їхньому сайті є зображення білого кролика та розділ із продуктами веганського складу.

5. Dushka

Засновниця компанії починала з того, що самотужки варила мило. Зараз це популярний на всю Україну одеський бренд натуральної косметики. Здебільшого вони створюють доглядову продукцію для волосся, тіла та обличчя. Особливістю косметики від Dushka є розмаїття запахів: шоколад, ваніль, жувальна гумка, фрукти. Інколи замість того, щоб намаститися кремом, хочеться його з’їсти.

Команда Dushka категорично проти тестування косметики на тваринах. Але кажуть, що новий продукт завжди тестують на собі, а лише потім продають клієнтам.



Органічно виготовлена косметика / Фото Pixabay

6. Benton

Корейський бренд названий на честь Бенджаміна Франкліна, який з часом не старів, а ставав молодшим. Представники компанії жартома кажуть, що із їхніми постійними клієнтками буде так само. Корейська косметика Benton швидко завоювала довіру та прихильність українських жінок.

Головна функція продукції бренду направлена на збереження молодості шкіри. Окрім "cruelty-free" ліцензії від PETA, у 2013 році бренд Benton отримав сертифікат Ecocert. Він засвідчує якість натуральної та органічної косметики.

7. Weleda

Екологічна раціональність – принцип німецького бренду. Компанія Weleda виготовляє натуральні та органічні продукти для догляду за собою. У них навіть є лінійка для вагітних. "78% сировини ми отримуємо з сертифікованих органічних і біодинамічних господарств або з контрольованих місць природного зростання", – наголошують у Weleda.

У їхньому асортименті понад сотні різноманітних продуктів за своїм використанням.



Натуральна косметика / Фото Pixabay

8. LUSH

Це один із тих брендів, які встановили принцип не тестувати косметику на тваринах, коли це ще не привертало такої уваги. Від 1991 року і до сьогодні у LUSH максимально екологічний підхід до виготовлення косметики. Їхню продукцію можна впізнати за насиченим запахом яскравими кольорами.

В складі продукції LUSH є цілющі трави, ефірні олії, фрукти. Частина виробів містить інгредієнти тваринного походження: віск і мед.

9. Planta

Відносно новий український бренд з Дніпра. Вже сім років він виготовляє органічну косметику, натуральні засоби гігієни та побутової хімії. У процесі створення продукції виробники не використовують навіть тваринних жирів чи компонентів нафти. Все роблять винятково із рослин та мінеральної сировини. Бренд пропагує не лише етичне ставлення до тварин, а й усього живого загалом.

Упаковки для косметики Planta також в стилі принципів компанії: зроблені із вторинних відходів, які придатні для переробки.



Етичне ставлення до тварин / Фото Unsplash

10. GUAM

Компанія заснована в Італії. Її існуванню в індустрії краси понад 30 років. Продукція бренду – доглядові засоби для тіла, обличчя та волосся. Особливість косметики GUAM в тому, що в її складі є суміш кількох видів водоростей. Інші складники теж органічні: морська сіль, фільтрована вода, ефірні олії, натуральні глини.

У компанії запевняють, що ніколи не тестували свою продукцію на тваринах, а упаковують її в матеріали, отримані від вторинної переробки.