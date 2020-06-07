Зростає попит – зростає пропозиція. Раніше жінки могли одними тінями для повік зробити весь контур обличчя, але тепер для фарбування кожної ділянки шкіри є окремий продукт.

Ще нещодавно матова пудра була на піку популярності, бо нею маскували зайвий блиск на обличчі. Натомість сьогодні жінки скуповують безліч косметичних продуктів із вмістом блискіток. Серед них: хайлайтер, бронзер, люмінайзер, про які детальніше розповів Wunder2.

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Хайлайтер

Він призначений для коригування форми обличчя та створення рівномірного тону шкіри. Робить хайлайтер це за допомогою ефекту висвітлення окремих ділянок на обличчі. Шкіра починає сяяти, бо в хайлайтері є світловідбиваючі часточки.

Як використовувати?

Хайлайтер потрібно наносити на виступаючі ділянки обличчя, бо саме на них насамперед падає світло: верхня частина вилиць, "пташка" верхньої губи, внутрішні кутики очей, центр чола, виступаюча частина підборіддя, кінчик носа. Зокрема саме цей продукт візуально робить очі більшими, звужує широко поставлені очі, зменшує ніс, якщо нанести його уздовж "спинки" носа, та подовжує, якщо намастити кінчик.

Хайлайтер буває кремовим та сухим, тому наносити його можна пензликом для пудри, б’юті-блендером чи просто пальцями.



Як хайлайтер додає шкірі блиску / Фото Pexels

Бронзатор

Цей продукт зазвичай у темних відтінках, матовий та із вмістом шиммеру. Його основна функція – створити ефект сяючої засмаги. А небезпека використання бронзеру у тому, що з ним легко перебільшити. Тому будьте обережні. На засмагле обличчя краще не наносити його.

Як використовувати?

Наносіть бронзатор на зони, які найпершими засмагають: лінія росту волосся, вилиці, ніс, скронева частина. Для цілісності образу додайте трішки продукту на ділянку декольте, ключицю, шию.

Продукт можна придбати у рідкому та сухому вигляді. Тому для його застосування використовуйте округлий пензлик із синтетичного ворсу або власні пальці.



Корекція обличчя із використанням бронзера / Фото Pexels

Люмінайзер

Або шиммер. Тобто блиск. Незалежно від назви продукт робить шкіру обличчя сяючою, дару' їй ефект свіжості. Світловідбиваючі частинки у люмінайзері не такі концентровані, тому його дозволяється наносити на все обличчя, а вищеперелічені продукти лише локально. Також люмінайзер може приховувати дрібні недоліки на вашій шкірі: постакне, нерівності тону, синці під очима. Тому обирати його потрібно відповідно до відтінку шкіри.

Як використовувати?

За бажанням використовуйте люмінайзер для цілого обличчя або лише підкреслюйте окремі ділянки: під бровами, вилиці, центр спинки носа, внутрішні кутики очей, "пташка" верхньої губи.

Люмінайзер буває пудовим та кремовим, тому його зручно наносити спеціальним пензлем, б’юті-блендером або пальцями.