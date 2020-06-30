Кеті Джейн Хьюз – майстриня макіяжу. В індустрії краси їй пророкують звання нової Лізи Елдрідж. На інстаграм-акаунт жінки підписані понад 500 тисяч людей. Адже саме там вона ділиться ідеями для оригінального макіяжу та порадами, як полегшити свою б’юті-рутину.

Нещодавно візажистка на відео показала, як можна швидко та легко намалювати стрілку на повіці спеціальним лайнером. Таким чином можна отримати ефект "котячого ока". Allure дізнався більше про власну техніку Кеті Джейн Хьюз, яка допомагає їй створювати ідеальний макіяж очей.

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Проста хитрість візажистки полягає у незвичному нанесені лайнера на повіку. Аби ви були задоволені результатом "крилатої" стрілки, необхідно мати підводку-лайнер, дзеркало то вільних 10-15 хвилин. Кеті опублікувала коротке відео, але суть лайфхаку легко зрозуміти. В описі жінка додала: "Порада для лайнера: спробуйте наносити ваш продукт маленькими шматочками".

Аби донести у чому полягає суть техніки, візажистка провела дивну, але зрозумілу аналогію: "Це схоже на будівництво будинку з цегли. Ви берете по одній цеглині і створюєте з них єдине ціле. Мається на увазі, якщо ви робите це добре та повільно, то зможете керувати кожним кроком, аби легко було щось змінити чи додати. Тут йдеться про додавання продукту трішки щоразу, аніж взяти багато за один раз".

Хьюз наголошує, що наносити підводку необхідно повільно за лінією росту верхніх вій якомога ближче до них. До одного короткого відрізка додавайте наступний і так до кінця. Потім зафарбуйте простір всередині стрілки. Цей спосіб допомагає контролювати процес і виконати роботу якісно.

Така порада є чудовою не лише для початківців у макіяжі, але й допоможе багатьом професіоналам швидко та акуратно малювати стрілки.