Хто створює косметику: все про роботу хіміків-косметологів

Щоб потрапити на вітрину косметичного магазину, продукт проходить довгий шлях. Створюють, тестують та досліджують косметику спеціалісти в цій галузі. Робота доволі специфічна, і будь-хто її виконувати не може.

Людей, які працюють із косметичними засобами в лабораторіях, називають косметичними хіміками, вченими-косметологами або хіміками-візажистами. Вони розробляють доглядові засоби для шкіри, декоративну косметику та продукти особистої гігієни. Більше про роботу вчених-косметологів розповів Chron.

Опис роботи

Щоб працювати над створенням косметики, кандидатам на цю посаду потрібно мати диплом бакалавра відповідної спеціалізації. У деяких лабораторіях, де проводять серйозні експерименти над інгредієнтами, з яких складатиметься кінцевий варіант продукту, працівникам необхідно мати документ про завершене успішне навчання на магістратурі.

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Основні функції роботи хіміків: розробити, сформулювати, випробувати косметичні засоби. Залежно від вимог роботодавців хіміки можуть працювати як індивідуально, так і в команді. Вони експериментують із пігментами, щоб створити новий відтінок, використовують попередні дослідження, як підґрунтя для власних потенційних дослідів, щоб врахувати помилки своїх попередників і розробити ще кращий догляд за шкірою, тестують продукти для перевірки їхньої безпечності для людини і можливої реакції на шкірі. В обов’язки кваліфікованих хіміків входить контроль лаборантів та забезпечення санітарних умов у лабораторії протягом робочого дня.



Як працюють хіміки-косметологи / Фото Pexels

Як правило, хіміки не можуть працювати позаштатно. Вони мають проводити досліди у місці, де є все необхідне дороге обладнання. Проте у є можливість їздити у відрядження: для підвищення рівня кваліфікації, на міжнародні конференції по косметології, щоб проводити дослідження у більших та краще обладнаних лабораторіях або просто зустрітися з клієнтами з інших міст чи країн.

Центр базової підтримки життя від Американської Асоціації Серця зазначає, що робота в цій галузі несе певні ризики, тому хіміки мають непогану страховку. Також кожна лабораторія має протоколи безпеки, яких потрібно дотримуватися, щоб мінімізувати ймовірність нещасних випадків або травм. Для прикладу, що може трапитись: потрапляння токсичної речовини на шкіру працівника чи травма від користування обладнанням.

Що потрібно вміти, щоб стати хіміком-косметологом

За даними Бюро статистики праці США, хіміки повинні мати принаймні ступінь бакалавра з хімії. Якщо вони претендують на вищі посади, то кандидатам із дипломом магістра віддадуть більшу перевагу. Також в Америці є такі програми, які пропонують хімікам безперервну освіту, щоб постійно вдосконалювати свої вміння та здобувати нові знання.



Як стати хіміком / Фото Unsplash

Станом на 2017 рік середня річна зарплатня хіміка-косметолога у США сягала 74 740 доларів. На сайті PayScale.com провели опитування, яке довело, що чим більший стаж роботи хіміка, тим вища його зарплата: люди, які працювали у сфері косметології від 0 до 5 років, отримували в середньому 47 000 доларів в рік, а хто мав понад 20 років стажу – 76 000 доларів.

Центр базової підтримки життя від Американської Асоціації Серця додає, що до 2026 року вакантних місць для вчених-косметологів стане більше на 6%. Тому вони рекомендують нинішнім студентам із хімічних факультетів починати свою практику і йти на стажування паралельно із навчанням в університеті. Реальний практичний досвід зробить вас конкурентоспроможним.