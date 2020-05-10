Хто така "красива жінка": 21 визначення

Скільки людей – стільки й думок. Оточення вимагає від жінок бути красивими. Проте ніхто точно не бачив єдиного прикладу "красивої жінки".

Автори видання Thought Catalog запитали у своїх читачок, якої на їхню думку повинна бути жінка, щоб можна було назвати її красивою. І отримали 21 абсолютно різну відповідь.

До теми: Чи допомагає макіяж та красивий одяг жінкам відчувати себе впевненіше

Хто така красива жінка за словами самих жінок?

Прекрасною є жінка, яка має самобутню особистість. Вона може сміятися над чим завгодно, включаючи себе. Ця жінка є доброю і турботливою до інших. У її житті є місце для розваг, вона не сприймає життя надто серйозно. Вона – жінка, якій можна довіряти, на підтримку якої можна розраховувати в будь-який момент. Вона – жінка, біля якої незрозумілим чином ви почуваєте себе по-справжньому добре або вам раптово стає сумно, коли її немає поруч. Її усмішка робить її гарненькою. Її тіло робить її сексуальною. І тільки її розум робить її красивою. Приємна, але необов’язково сексуально приваблива. Нетрадиційна краса – це те, чого ти не можеш повністю зрозуміти, але попри все ти вважаєш цю людину чудовою. Енергетика сексу від людини не робить її красивою. Справа не в одязі, волоссі чи макіяжі. Це більше про те, як її усмішка випромінює тепло, як вона танцює, коли почуває себе збуджено: так, наче ніхто не бачить. Хтось, хто перехоплює ваше дихання та серце. Це відчуття заохочує вас радіти, бо ви є на одній планеті разом з цим прекрасним створіння.



Як бути красивою жінкою / Фото Pixabay

Жінка, яка викликає у вас усмішку. Краса – це щось, про що забув людський рід. Про красу часто говорять синонімічно із сексуальністю чи пошлістю. Це не так. Жодна зайва вага чи, навпаки, не зовсім природні великі груди не роблять дівчину красунею. Краса – річ чиста та асексуальна. Вона походить від правильного поєднання в собі насамперед особистості, впевненості та (звичайно) фізичної привабливості. Хтось із надзвичайно чудовим зовнішнім виглядом, із золотим серцем, така мила, наскільки це дозволяє природа. Її очі блистять, а усмішка освітлює цілу кімнату. Вона залишає тебе у захваті та здивуванні, нагадуючи про чисту і повну досконалість. Красива жінка сяє так, що цим сяйвом притягує інших людей. Краса – це те, що мало хто розуміє і ще менше володіють нею. Ти можеш більше, ніж побачити її, це відчувається всередині тебе. Це вираження вашої душі. Коли ви бачите щось, що вважаєте по-справжньому прекрасним. Це як почуття закоханості: незрозуміле, сильне та чисте.



Хто така "красива жінка" / Фото Unsplash

Та, хто абсолютно приголомшлива, сяюча, симпатична та приваблює око. Зазвичай така жінка повертає до себе голови інших людей, наче поворотні стільці. Краса – це інтелект. Вона не схожа на інших. Поки всі йтимуть праворуч, вона поверне ліворуч. Дівчина з найсолодшою усмішкою та чудовими очима. Все, що стосується її, зачаровує. Від її сміху все всередині завмирає, а коли її очі горять, вони запалюють весь світ довкола. Вона змушує все здаватися ідеальним. Через неї хтось може забути, як дихати. Вона викликає незрозумілі відчуття у животі, головні болі, здатність здорово мислити, біль у суглобах, тому біля неї навіть важко стояти.



Кожен сприймає красу по-різному / Фото Unsplash