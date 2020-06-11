Американська реп-співачка, авторка пісень, зірка телебачення та інтернету, відома під псевдонімом Cardi B, зазвичай виходить на публіку в епатажних головних уборах та різноманітних перуках. Але нещодавно в інстаграмі вона продемонструвала чудовий стан свого справжнього волосся і розповіла, як досягла такого ефекту.

Маскою для волосся, власноруч приготованою в домашніх умовах, Cardi B користується не лише сама, а й разом із донькою. Складається суміш із 6 простих інгредієнтів. Співачка детально розповіла про них і показала процес створення маски на відео, які опублікувала в тимчасових історіях у своєму профілі в інстаграмі.

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Інгредієнти для приготування легко знайти на кухні кожної господині або придбати у найближчій крамниці. Cardi B жартома називає цю маску коктейлем для волосся. Натхнення поділитися секретом власного розкішного волосся у зірки з’явилося вночі. Тому вона вирішила одразу і собі зробити маску, знімаючи весь процес на відео. А зранку опублікувала фото із результатом.

Рецепт маски для ідеального волосся

Знаменитість більшість компонентів рекомендує додавати "на око", залежно від довжини вашого волосся. Також вона спочатку продемонструвала всі інгредієнти, які використовуватиме. Серед них: авокадо, арганова, оливкова, касторова олії, олія дерева ши, мед, майонез, яйце, банан.

Спочатку розімніть авокадо в посудині. Додайте туди велику ложку майонезу і приблизно 2-3 столові ложки меду. Розбийте до суміші 1 яйце та перемішайте. Вилийте по трішки всіх олій і перемістіть майбутню маску в блендер. Туди ще киньте 1 банан і збивайте все до отримання кремової консистенції.



Скріншот з відео процесу приготування маски для волосся / Instagram / @iamcardib

Потім нанесіть маску рівномірно по всій довжині волосся: від коренів до кінців. Обгорніть голову харчовою плівкою або рушником, аби не забруднити подушку і ковдру, та лягайте спати. Зранку вимийте волосся звичним для вас методом.

Завдяки такому рецепту у вас буде зволожене та блискуче волосся, як у знаменитої Cardi B.