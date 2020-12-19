У 2021 році в моді будуть невимушені стильні зачіски, які демонструють жіночу легкість і безпосередність. Якщо ви й надалі обираєте складні "ідеальні" укладки і плетіння, то вам слід відмовитися від них, якщо хочете залишатися у тренді в наступному сезоні.

З моди вже давно вийшли об’ємні начісування на потилиці чи "вафельна" укладка, тому в 2021 схожі зачіски не варто робити. Cosmopolitan зробив добірку антитрендових зачісок для наступного року

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Антитрендові зачіски 2021

Об’ємне начісування на потилиці, яке невдало "витягує" форму голови

"Вафельна" укладка вже давно не в моді

Коси залишаються актуально класикою, але не настільки об’ємні

Надто структуровані об’ємні зачіски

Старомодні локони, які мають надто штучний вигляд

Структуровані пасма та косичка зверху

Виглядає дуже складно, але ідеально викладені локони більше не в тренді

Тугі коси залиште в 2010-х

Багато лаку та блискіток – не варто

"Повітряний" чубчик та об’ємна коса на маківці